Meta will wie Apple werden – echte Shops für KI-Geräte

Zuckerberg plant Meta-Läden: Apple als Vorbild. Verkaufen will er dort smarte Brillen und KI-Geräte

Geheimplan enthüllt! Meta-Chef Mark Zuckerberg will Meta-Produkte bald nicht mehr nur online verkaufen – sondern direkt auf der Einkaufsstraße.

Denn Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) will Apple Konkurrenz machen: Laut „Business Insider“ sollen bald eigene Shops auf der ganzen Welt entstehen. Bisher war das nur Chefsache, jetzt sickern die Pläne durch. Zuckerberg träumt davon, seine smarten Brillen wie Apple im Store erlebbar zu machen – ganz real, nicht im Metaverse.

In Kalifornien gibt’s schon einen Meta-Shop, nun sollen hunderte folgen. Ziel: Kundenbindung, Umsatz, Showrooming. Noch 2025 will Meta sechs neue KI-Geräte vorstellen – da braucht’s Platz zum Angreifen und Ausprobieren. Vielleicht gibt es auch bald einen in Österreich.