Panasonic in der Zwickmühle – TV-Sparte soll verkauft werden

Panasonic überlegt, sich komplett aus dem hart umkämpften Fernsehmarkt zurückzuziehen. Billig-TVs aus China setzen den Japanern zu.

Panasonic steht vor einer herben Entscheidung: Das Traditionsunternehmen spielt mit dem Gedanken, sich komplett aus dem hart umkämpften Fernsehmarkt zurückzuziehen. Der Wettbewerb wird immer härter, vor allem durch günstige Modelle aus China, die sogar bekannte Marken wie Toshiba in den Schatten stellen.

Manager lässt Branche beben

Laut Unternehmenschef Yuki Kusumi bereitet sich Panasonic auf einen radikalen Umbau vor – und der Verkauf der TV-Sparte könnte der erste Schritt sein. Diese Aussage ließ die Branche beben. Panasonic hat auf der CES 2025 noch mit neuen OLED-Modellen für Aufsehen gesorgt. Manager Kusumi schilderte auch, warum er die TV-Sparte loswerden will.

Der Grund: Mit schrumpfenden Marktanteilen, die in Japan sogar um die Hälfte zurückgingen, ist der Erfolg im TV-Bereich nicht mehr gesichert. Stattdessen will sich der Konzern auf wachstumsstärkere Segmente konzentrieren. Die Billig-TVs aus China und hohe Investitionskosten in anderen Bereichen, wie der Produktion von Autobatterien, machen die Lage zusätzlich brenzlig.

Panasonic bleibt vage

Doch trotz der unsicheren Zukunft hat Panasonic nicht ganz den Anschluss verloren: Auf der CES 2025 sorgte das Unternehmen mit neuen OLED-Modellen weiterhin für Furore. Auf Bild-Nachfrage, ob Panasonic doch noch am Fernsehmarkt festhält, bleibt der Konzern vage – neue Produkte und Partnerschaften sollen für frischen Wind sorgen.