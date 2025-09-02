Alles zu oe24VIP
TRUMP-Token STÜRZT nach Handelsstart: Manche verdienten 20-fach
Krypto-Spekulation

TRUMP-Token STÜRZT nach Handelsstart: Manche verdienten 20-fach

02.09.25, 12:33
Der neue Krypto-Token der Trump-Familie erlebte einen turbulenten ersten Handelstag mit extremen Kursschwankungen, während Kritiker vor möglichen Interessenskonflikten warnen. 

Die Digitalwährung der Trump-Familie hat ihren Börsenstart verpatzt. Der Preis des Tokens World Liberty Financial (WLFI) schoss zunächst um 17 Prozent nach oben, brach dann aber um satte 19 Prozent ein – ein Desaster für das NEUE Krypto-Projekt des Ex-Präsidenten.

Milliarden an virtuellem Vermögen 

Auf dem Papier bescherte der Handelsstart der Präsidentenfamilie zwar Milliarden an virtuellem Vermögen. Doch die Realität sieht anders aus: Trump und seine Söhne Eric, Donald Jr. und Barron dürfen ihre WLFI-Einheiten „noch auf unbestimmte Zeit nicht zu Geld machen". Die Familie hält nach offiziellen Angaben rund 22,5 Milliarden Token – ein Vermögen, das durch die extremen Kursschwankungen täglich drastisch schrumpfen oder wachsen kann.

Frühe Investoren konnten gestern erstmals bis zu ein Fünftel ihrer WLFI-Bestände verkaufen – und kassierten dabei kräftig ab. Der Grund: Sie hatten die Token ursprünglich für nur 1,5 US-Cent erworben, wie das „Wall Street Journal" berichtet. Selbst beim Tagestiefstand von 22,69 US-Cent bedeutete das einen Gewinn von über 1.400 Prozent. Sie haben also 20-fach verdient. Die Token wurden ursprünglich als digitale Stimmrechte für die Kryptofirma World Liberty Financial beworben.

DIESE Verbindung sorgt für Aufsehen

Brisant: Chef von World Liberty Financial ist Zach Witkoff – der Sohn von Trumps Nahost-Sondergesandtem Steven Wittkoff. Kritiker warnen bereits, dass die Krypto-Unternehmungen zu Versuchen einladen könnten, „sich das Wohlwollen der Trump-Familie zu verschaffen". Die Nähe zum Weißen Haus wirft Fragen auf, während der Token weiter unter Druck steht.

Ob sich der Trump-Token langfristig am Markt behaupten kann, bleibt abzuwarten. Experten rechnen mit weiteren heftigen Kursschwankungen – typisch für den volatilen Kryptomarkt, auf dem Millionenvermögen über Nacht entstehen und verschwinden können.

