Teuerungs-Schock: Inflation steigt auf 4,1 Prozent

Preise steigen

Teuerungs-Schock: Inflation steigt auf 4,1 Prozent

02.09.25, 09:04
Die Inflation in Österreich ist im August auf 4,1 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg hat sich in allen Bereichen fortgesetzt - Vor allem Energie wurde deutlich teurer.

Starker Anstieg der Teuerung in Österreich. Mit 4,1% ist sie doppelt so hoch wie der von der EZB angestrebte Wert. Und mehr als doppelt so hoch wie der EU-Schnitt. Die Statistik Austria Schnellschätzung ist alarmierend.

Höchster Wert seit März  

"Das ist der höchste Wert seit März 2024. Fast alle Ausgabengruppen trugen zu diesem Anstieg bei", erklärte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, laut Aussendung. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 3,6 Prozent. Dabei verzeichnete der Bereich Energie mit plus 5,9 Prozent einen besonders kräftigen Zuwachs.

Zum einen hätten die Treibstoffpreise deutlich weniger preisdämpfend gewirkt als zuletzt, zum anderen seien die Strompreise weiter gestiegen. Den größten Einfluss auf die Teuerung hatten im August abermals die Dienstleistungen, die um 4,7 Prozent zulegten. Dahinter folgten Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol, deren Preise um 5,0 Prozent stiegen.

Kerninflation bei 3,8 Prozent

Die Kerninflation, bestehend aus Industriegütern und Dienstleistungen, lag im August bei 3,8 Prozent. Zum Vormonat Juli stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) um 0,2 Prozent.

Der EU-weit vergleichbare harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) lag im August laut Schnellschätzung ebenfalls bei 4,1 Prozent, im Vergleich zum Vormonat Juli stieg der Index um 0,3 Prozent.

