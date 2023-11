Jetzt startet die größte Rabatt-Schlacht des Jahres. Der Single-Day am Samstag läutet die Geschenke-Saison ein.

45 Tage noch bis Weihnachten, aber jetzt kommt ein wahrer Shopping-Feiertag: Singles Day am 11. November.

Bis zum - 70 %

Jährlich werden weltweit an diesem Tag neue Einkaufs-Rekorde gebrochen. Die Kunden werden mit Rabatten von bis zu 70 % gelockt.

Jeder Fünfte will einkaufen

Eine aktuelle Studie für Österreich zeigt: Jeder Fünfte will an diesem Tag online auf Schnäppchen-Jagd gehen. Im Schnitt geben wir dabei 117 Euro aus – so die Studie des Handelsverband.

Höchste Ausgaben im Westen

Am meisten wollen dabei übrigens Tiroler und Vorarlberger ausgeben: 147 Euro. Am wenigsten Burgenländer und Niederösterreicher (94 Euro).

„Der Singles Day gewinnt langsam auch hierzulande an Bedeutung“, meint Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Der Singles Day hat seinen Ursprung in China, soll eine Art Gegenpol zum Valentinstag sein. Die vielen Einser im Datum "11.11." sollen "Singles" repräsentieren. Mittlerweile ist dieser Tag zum größten Online-Shopping-Event der Welt gewachsen.

70 Milliarden Euro

Alleine der Online-Gigant Alibaba setzt an diesem tag mehr als 70 Milliarden Euro um.

Allerdings ist er nur der erste einer Reihe von gehypten Shopping-Tagen. Schon bald kommt der Black Friday (24. Nov.)., „Bei uns hat sich der in den letzten Jahren der Black Friday als wichtigster Einkaufstag für jene etabliert, die in der Vorweihnachtszeit von Rabatten profitieren wollen“, so Will.