KTM-Beben: Heute entscheidet sich Zukunft

Heute stimmen Gläubiger über Sanierung ab

Mattighofen. Showdown am Landesgericht Ried im Innkreis: Heute entscheidet sich die Zukunft des insolventen Motorradherstellers KTM. Am Vormittag stimmen die Gläubiger über den Sanierungsplan ab, der ihnen eine 30-prozentige Barquote in Aussicht stellt. Die Höhe der Forderungen liegt bei mehr als 2 Mrd. Euro. Die Banken stehen mit 1,2 Milliarden Euro in der Kreide.

"Bei der Ausgleichstagsatzung heute will sich BMW Motorrad als Investor einbringen und die Marke KTM fortführen - aber nicht mehr in Österreich", warnt ein Insider, der mit der Sanierung vertraut ist. Alle 4.500 Mitarbeiter würden mit Ende 2025 gekündigt werden!

Forschung in München, Produktion nach Indien

Warnung. Die Forschung und Entwicklung soll laut BMW-Plan komplett nach Deutschland an den BMW-Motorrad-Standort nach München wandern, so der Insider. Die Produktion nach Indien, wo TVS, der dortige BMW-Partner, künftig die KTM-Motorräder bauen könnte - mit dem Bajaj-Konzern, der jetzt schon für KTM fertigt. Die bisherigen österreichischen Zulieferer würden alle leer ausgehen, "Mattighofen eine Industrie-Ruine", so der Insider.

Neben BMW Motorrad bewerben sich auch andere Investoren für die KTM-Rettung, unter anderem der Industrielle Stephan Zöchling, der Anfang des Jahres bereits einen dreistelligen Millionenbetrag in KTM investiert hat und damit den Konkurs und die Zerschlagung von KTM verhindert hat.

Wenn die Gläubiger gar keinen Plan annehmen, wird KTM sofort zerschlagen und laut Sanierungsverwalter sei dann nur mehr mit 15 %zu rechnen, die die Gläubiger erhalten.

Die Oberbank soll laut Insider den "BMW-Plan" unterstützen. Gegenüber oe24 heißt es am Montag aus der Oberbank äußerst knapp: "Die Oberbank als Bank der Industrie und des Mittelstands wird nur Vorhaben unterstützen, die einer Stärkung des Standorts dienen." Vonseiten BMW hieß es "kein Kommentar".

Heute entscheidet sich die Zukunft von KTM in Österreich. Das größte Wort reden die Banken mit, die mit 1,2 Milliarden den Großteil der Schulden bei KTM haben.