Kulinarische Stärkung von Billa für Debütant:innen am Opernball

Der Lebensmittelhändler Billa ließ es sich nicht nehmen, den Ball der Bälle kulinarisch zu unterstützen.

Eine köstliche Aktion lieferte die Lebensmittelkette Billa kurz vor dem Opernball. In Abstimmung mit dem Ball-Organisationsteam kreierte der Billa Corso Markt vis a vis der Wiener Staatsoper Genusspakete für die 160 Debütantenpaare.

Reiswaffeln und Haferriegel für Tanzpaare

Bei der Auswahl der Speisen und Getränke wurde besonders darauf geachtet, dass diese keine Flecken verursachen. Reiswaffeln und Bananen von Ja! Natürlich sowie Haferriegel in den Geschmacksrichtungen Nuss-Mandel und Cranberry-Kokos sowie Apfelsaft von Billa Bio landeten in den Paketen und stärkten die jungen Tanzpaare vor der glanzvollen Eröffnung des Abends.

„BILLA Corso steht seit über 30 Jahren für Kulinarik, Spezialitäten und Delikatessen auf höchstem Niveau. Umfassender Service und wahre Genussmomente erwarten unsere Kund:innen an allen Standorten. Zum heurigen Wiener Opernball haben wir diese hohen Ansprüche über unseren Markt am Opernring zur gegenüberliegenden Staatsoper hinausgetragen. Mit ideal abgestimmten Genusspaketen haben wir das Eröffnungskomitee für ihren großen Abend unterstützt, denn wir sind uns sicher: gut gestärkt debütiert es sich am besten“, so Jürgen Marker, BILLA Vertriebsleiter.