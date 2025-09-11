Legami: DAS steckt hinter dem Mega-Hype

Wie ein italienischer Schreibwarenhersteller die heimischen Schulhöfe erobert

Auf österreichischen Schulhöfen sorgt derzeit ein bunter Trend für Gesprächsstoff: die Gelstifte der italienischen Marke Legami. Was auf den ersten Blick wie gewöhnliches Schreibzeug wirkt, hat sich zum Sammelobjekt mit Kultpotenzial entwickelt – dank verspielter Designs, tierischer Motive und einer cleveren Funktion.

Radierbare Stifte

Die Stifte sind nämlich radierbar. Ihre spezielle, hitzeempfindliche Tinte lässt sich mit dem Radieraufsatz am Stiftende rückstandslos entfernen – ein praktisches Extra im Schulalltag. Kombiniert mit Motiven wie Einhorn, Panda oder Dinosaurier und regelmäßig neuen Editionen entsteht ein echter Sammelreiz. Viele Kinder möchten alle Modelle besitzen, was auf Schulhöfen für Gesprächsstoff sorgt und nicht selten zu Sammeldruck führt.

Preislich bewegen sich die Stifte zwischen zwei und vier Euro – erschwinglich, aber in der Summe für Eltern schnell spürbar. Kritisch sehen manche auch die Qualität: Kappen brechen leicht, und die Radiermechanik funktioniert nicht immer zuverlässig. Am Erfolg der Marke ändert das wenig.

In Italien gibt es eigene Legami-Stores © Getty

Vom Nischenanbieter zum Trendsetter

Legami Milano wurde 2003 gegründet und startete ursprünglich als kleiner Anbieter für Geschenkartikel und Lifestyle-Produkte. Heute umfasst das Sortiment weit mehr als nur Stifte – darunter Kalender, Notizbücher, Taschen und sogar elektronische Gadgets. Inzwischen ist die Marke international vertreten und erzielt enorme Wachstumsraten. Allein von 2022 auf 2023 kletterte der Umsatz von rund 76 auf 143 Millionen Euro.

Besonders clever ist die Vertriebsstrategie: Die Produkte stehen gut sichtbar an Kassen in Buchhandlungen, Schreibwarengeschäften oder Supermärkten. Zudem sorgen Online-Händler wie Amazon und ständig wechselnde limitierte Serien dafür, dass die Nachfrage nicht abreißt.

Ob der Legami-Hype bleibt oder irgendwann so abrupt endet wie einst der Fidget-Spinner-Trend, ist offen. Fest steht: Das italienische Unternehmen hat es geschafft, einfache Schreibwaren zum Lifestyle-Produkt zu machen – und damit den Nerv einer ganzen Generation zu treffen.