Lidl führt DIESE Neuerung in allen Märkten ein
© Getty

Mehr Service

Lidl führt DIESE Neuerung in allen Märkten ein

11.09.25, 08:49
Ab sofort können Lidl-Kunden ihre Pfandbons auch digital speichern und einlösen.  

Möglich macht dies die Lidl Plus App, in der die Rückgabebeträge nach Abgabe von Leergut direkt hinterlegt werden. Die klassische Variante auf Papier bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Mit der Umstellung auf die digitale Lösung verfolgt Lidl gleich mehrere Ziele: Kund:innen profitieren von mehr Komfort, da Bons nicht mehr verloren gehen oder vergessen werden können. Zudem lassen sich die Beträge in der App übersichtlich einsehen. Gleichzeitig werden durch den Verzicht auf Papier wertvolle Ressourcen eingespart.

Lidl
© Lidl

Aktivieren, Scannen, Zahlen

Die Nutzung des digitalen Pfandbons funktioniert in wenigen Schritten: Nach Auswahl der Funktion „Ich möchte Pfand zurückgeben“ in der Lidl Plus App wird ein QR-Code angezeigt. Dieser wird am Pfandautomaten gescannt, woraufhin der Betrag automatisch als Guthaben in der App gespeichert wird. Kunden können wählen, ob sie das Guthaben ansparen, beim nächsten Einkauf direkt einlösen oder sich bar auszahlen lassen. Die digitalen Pfandbons sind in allen österreichischen Lidl-Filialen gültig.

Neben der Einlösung können Pfandbons bei Lidl auch gespendet werden. Kund:innen haben die Möglichkeit, den Betrag direkt am Automaten an eine von vier Organisationen zu überweisen: das Österreichische Rote Kreuz, Pro Juventute, den Naturschutzbund oder den Verein „Freunde der Tierecke“. Innerhalb von sechs Monaten kamen dabei bereits über 28.000 Euro zusammen – ein Ergebnis, das den hohen Stellenwert von Solidarität und Hilfsbereitschaft in Österreich unterstreicht.

