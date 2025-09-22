Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.450 aktien up +0.7% Andritz AG 59.75 aktien down -0.33% BAWAG Group AG 113.20 aktien down -0.96% CA Immobilien Anlagen AG 22.520 aktien up +0.81% CPI Europe AG 18.140 aktien down -0.22% DO & CO Aktiengesellschaft 221.50 aktien down -0.45% EVN AG 23.400 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 82.45 aktien down -0.66% Lenzing AG 25.800 aktien down -0.96% OMV AG 45.080 aktien down -0.53% Oesterreichische Post AG 29.200 aktien up +0.17% PORR AG 29.600 aktien down -4.21% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.140 aktien down -0.35% SBO AG 26.000 aktien equal +0% STRABAG SE 78.60 aktien down -2.36% UNIQA Insurance Group AG 12.360 aktien down -1.75% VERBUND AG Kat. A 60.15 aktien up +0.92% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.350 aktien down -0.98% Wienerberger AG 28.800 aktien down -0.48% voestalpine AG 29.180 aktien down -2.01%
  1. oe24.at
  2. Business
Binder Gewerkschaft
© APA/ALEX HALADA

Metaller-KV

Lohnverhandlungen: Gewerkschaft bricht mit Tradition

22.09.25, 10:21
Teilen

Die Gewerkschaft will keine konkrete Lohnforderung vorlegen 

Mit dem Start der Kollektivvertragsverhandlungen der Metallindustrie wird am Montagnachmittag die Herbstlohnrunde eröffnet. Angesichts der hohen Inflation will die Gewerkschaft die Kaufkraft sichern und schließt eine Nulllohnrunde aus, will aber zunächst keine konkrete prozentuelle Lohnforderung vorlegen. "Wir werden die Verhandlungen völlig offen gehen", sagte der Chef der Metallergewerkschaft PRO-GE, Reinhold Binder, in der Früh im Ö1-"Morgenjournal".

In den vergangenen Jahren war es üblich, dass die Gewerkschaft am ersten Tag sagt, wie viel Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung sie fordert. Allerdings scheinen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber darüber einig zu sein, dass man sich in einer schwierigen Wirtschaftslage befindet.

Ein Fünftel der Produktionsleistung verloren

"Wir haben mehr als 20 Prozent an Produktionsleistung verloren", sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, im ORF-Radio. Man habe es in der Branche mit steigenden Kosten zu tun und bereits 10.000 Beschäftigte abgebaut. "Unser Standort ist zu teuer und insofern gehen wir schon ganz stark davon aus, dass es heuer in den Verhandlungen um die Wettbewerbsfähigkeit geht und sozusagen um Zurückhaltung bei den Löhnen und Gehältern", so Knill. Er peilt einen Abschluss unter der "rollierenden" Inflationsrate der letzten zwölf Monate von 2,8 Prozent an. Stattdessen will er sich am Inflationsziel der EZB von 2 Prozent orientieren.

Bei den Metallern verhandeln PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder und - für die Angestellten - GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) für rund 190.000 Beschäftigte. Parallel dazu verhandelt im Bahnsektor die Gewerkschaft vida für etwa 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 92 Unternehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden