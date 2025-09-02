Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.260 aktien down -2.03% Andritz AG 59.95 aktien down -1.15% BAWAG Group AG 111.70 aktien up +0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.080 aktien down -0.77% CPI Europe AG 18.540 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 226.50 aktien down -0.22% EVN AG 22.950 aktien down -1.5% Erste Group Bank AG 81.80 aktien up +0.18% Lenzing AG 26.250 aktien down -0.57% Mayr-Melnhof Karton AG 79.60 aktien down -1% OMV AG 47.400 aktien down -0.29% Oesterreichische Post AG 29.000 aktien up +0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.500 aktien down -1.11% SBO AG 27.400 aktien down -0.54% Telekom Austria AG 9.620 aktien down -0.41% UNIQA Insurance Group AG 12.220 aktien down -1.93% VERBUND AG Kat. A 60.70 aktien down -0.98% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.150 aktien down -1.56% Wienerberger AG 29.600 aktien down -0.94% voestalpine AG 28.100 aktien down -2.02%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Märkte & Börsen
Nestlé
© Getty Images / oe24

Knalleffekt

Nestlé-Aktie bricht nach Rauswurf von Konzernchef ein

02.09.25, 11:37
Teilen

Der bisherige Nestlé-CEO Freixe war wegen Beziehung zu Mitarbeiterin entlassen worden. Jetzt stürzt die Nestlé-Aktie ab.

Nach dem Rauswurf des Konzernchefs Laurent Freixe beim weltgrößten Lebensmittelkonzern Nestlé sind die Aktien des Schweizer Unternehmens unter Druck geraten. Die Nestlé-Papiere notierten beim Auftakt an der Börse in Zürich am Dienstag zeitweise mit bis zu minus zwei Prozent, bevor sie sich leicht erholten. Beim Absturz sind viele Millionen Franken vernichtet worden.

Freixe (63) war am Montagabend nach nur einem Jahr im Amt entlassen worden.

Als Grund nannte der Konzern mit Sitz in Vevey am Genfersee eine nicht offengelegte "romantische Beziehung" zu einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin. Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoß gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie es hieß. Freixe steht unter diesen Umständen keine Abgangszahlung zu, wie der Konzern bestätigte.

Freixe sollte neues Vertrauen schaffen

Der Franzose ersetzte im September 2024 den deutschen Wirtschaftsmanager und früheren Fresenius-Chef Mark Schneider als Konzernchef, der unerwartet gehen musste. Der Verwaltungsrat war mit den Geschäften unter Schneider nicht mehr zufrieden. Freixe war seit Jahrzehnten bei Nestlé. Er sollte neues Vertrauen schaffen und Einsparungen und Fokussierung voranbringen.

Die Investoren blieben aber skeptisch. Nach enttäuschenden Halbjahreszahlen mit Rückgängen beim operativen Ergebnis, beim Betriebsergebnis und beim Gewinn pro Aktie ging der Aktienkurs im Juli zeitweise um drei Prozent zurück.

Navratil neuer Konzernchef

Zum neuen Konzernchef ernannte der Verwaltungsrat Nespresso-Chef Philipp Navratil, der seit 24 Jahren bei Nestlé arbeitet. Das Gremium betonte, die strategische Ausrichtung bleibe unverändert, man wolle aber das Tempo bei Wachstum und Effizienz steigern.

Nestlé hat rund 277.000 Beschäftigte. Das Unternehmen vertreibt nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Marken in 185 Ländern und kommt auf einen Börsenwert von mehr als 200 Mrd. Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden