Sprit wird bald noch teurer: Ölpreise legen zu

Goldpreis in Rekordlaune, aber auch Öl legt jetzt immer mehr zu. Das sind schlechte Nachrichten für alle Autofahrer. Sprit wird bald noch teurer.

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 68,79 US-Dollar. Das waren 0,9 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 0,9 Prozent auf 65,27 Dollar.

Die E-Control ermittelt laufend den Mittelwert der Spritpreise in Österreich. Anfang September zahlt man österreichweit im Schnitt pro Liter:

Diesel: 1,504 €

Super: 1,497 €

Die Preise dafür dürften nun zulegen. Zuletzt hatten Staaten, die im Ölverbund OPEC+ organisiert sind, eine weitere Anhebung der Fördermenge ab September angekündigt. Allerdings erwarten Händler bei dem Treffen von Vertretern des Ölverbundes an diesem Wochenende keine weitere Anhebung.

Seit Jahresbeginn haben die Ölpreise nachgegeben. Neben der Ausweitung der Fördermenge belastet auch die schwächelnde chinesische Wirtschaft die Ölpreise. Zuletzt bewegte sich der Brent-Preis in einer engen Spanne von 65 bis 70 Dollar.

Indien kauft mehr Öl aus Russland

Ein Thema dürften die Rohölkäufe von Indien bei Russland bleiben. Die indische Regierung hat sich im laufenden Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump zudem Russland angenähert. Beide Seiten vereinbarten, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. In der vergangenen Woche führte Washington neue Zölle auf Importe aus Indien wegen dessen Ölgeschäften mit Russland ein.

"Der Rohölpreis dürfte weiterhin in einer engen Bandbreite bleiben", sagte Vandana Hari, Gründerin des Marktanalyseunternehmens Vanda Insights. Die ukrainischen Angriffe auf russische Ölanlagen stützten die Preise. Die Chancen für strengere US-Sanktionen hingegen seien zurückgegangen.

Syrien exportiert erstmals wieder Rohöl

Syrien hat zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder offiziell Erdöl exportiert. Am Montag seien 600.000 Fass Schweröl vom Hafen Tartus aus verschifft worden, sagte der Vertreter des Energieministeriums, Rijad al-Jubasi, der Nachrichtenagentur Reuters. Abnehmer sei die Handelsfirma B Serve Energy, die mit dem weltweit tätigen Ölhändler BB Energy verbunden ist. In Tartus befindet sich auch ein russischer Marinestützpunkt, direkt am Mittelmeer.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) lag zuletzt am Montag bei 70,98 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 70,51 US-Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold auf Allzeithoch

Der Goldpreis zeigte sich in Rekordlaune. Gold war in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig so teuer wie noch nie, oe24 berichtete.

Der Preis für eine Feinunze stieg gegen 4 Uhr Früh um knapp ein Prozent auf 3.508,73 US-Dollar (2.995,08 Euro) und erreichte damit den bisher höchsten Stand.