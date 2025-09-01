Alles zu oe24VIP
IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.
© APA/GEORG HOCHMUTH

Schockmeldung

Industrie WARNT: Bürokratie-Flut kostet JETZT Arbeitsplätze

01.09.25, 10:47
Die Industriellenvereinigung schlägt Alarm: 367.120 Arbeitslose im August bedeuten einen Anstieg um 4,2 Prozent - die Unternehmer kritisieren die Regierung: "Die Bürokratie schadet". 

Fast 370.000 Arbeitslose in Österreich, ein Anstieg um 8.000 Personen zum Vormonat und um 15.000 Personen zum Vorjahr.

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, fordert drastische Maßnahmen von der Regierung: „Wir müssen die Bürokratie gerade auch am Arbeitsmarkt spürbar reduzieren", erklärt er angesichts der steigenden Arbeitslosenzahlen. Besonders die Industrie leidet: In der Herstellung von Waren stieg die Arbeitslosigkeit um satte 6,7 Prozent.

Kritik

Die Kritik richtet sich gegen neue Vorschriften wie Hitzeschutzpläne und komplexe Entgeltberichte. Neumayer fordert zudem strukturelle Reformen: „Insbesondere braucht es mehr Anreize für Vollzeitarbeit." Auch das Pensionsantrittsalter müsse angehoben werden, um den Arbeitsmarkt zu entlasten.

Wer jetzt nicht handle, riskierte weitere Jobverluste – die Industrie kämpft bereits enorm mit explodierenden Kosten bei Energie, Löhnen und Bürokratie.

