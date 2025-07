Neues Allzeithoch für deutschen Leitindex DAX

Der DAX hat am Donnerstag mit weiteren Gewinnen die Rekordjagd fortgesetzt. Für 2025 steht inzwischen ein Anstieg um 23,5 Prozent zu Buche - damit lässt der DAX die meisten anderen wichtigen Aktienindizes hinter sich.

Neues Allzeithoch für den DAX. "Die Euphorie ist zurück", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. "Wie gefährlich diese ist, wird erst die Zukunft zeigen." Im Fokus der Anleger stand die anlaufende Berichtssaison.

Höchststand: 24.639 Punkte

Nach dem anfänglichen Anstieg bis auf 24.639 Punkte behauptete der deutsche Leitindex zuletzt ein Plus von 0,19 Prozent auf 24.595,48 Punkte. Damit steuert er auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen rückte um 0,30 Prozent auf 31.631,15 Punkte vor.

30 Rekorde seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn habe der DAX bereits über 30 Rekorde aufgestellt, und der am Vortag sei der erste im zweiten Halbjahr, schrieb Altmann. Statistisch erziele das Börsenbarometer den Großteil seiner Rekorde allerdings in der ersten Jahreshälfte, und "mit den Kursen steigen jetzt auch die Bewertungen".

Ähnlich wie zuletzt schon andere Experten warnt Altmann davor, die möglichen Auswirkungen weiterer US-Zollentscheidungen auf Inflation, Wachstum und Börsenkurse zu unterschätzen. Bei vielen Anlegern habe hier "mittlerweile ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt". Welchen Einfluss die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump habe, zeige etwa die Ankündigung höherer Zölle auf Kupferimporte ab Anfang August. Dies hatte den in den USA gehandelten Kupferpreis auf ein Rekordhoch getrieben.

Rekord für FTSE

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 gewann in den ersten eineinhalb Stunden 0,26 Prozent auf 5.460 Zähler. In London stieg der FTSE-100, von starken Rohstoffwerten angetrieben, um 1,00 Prozent auf 8.955 Punkte. Das bedeutet: Sowohl der britische als auch der deutsche Leitindex markierten neue Höchststände.