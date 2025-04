Optimus Tower Austria sorgt bei Ikea Österreich für noch bessere Indoor-Mobilfunkversorgung

Surfen geht jetzt noch leichter. Optimus Tower Austria (OTA), der größte 100% unabhängige Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur in Österreich, hat vier IKEA Standorte im Land mit neutraler Inhouse-Mobilfunkversorgung ausgestattet.

Österreich, hat in Zusammenarbeit mit IKEA Österreich vier IKEA Einrichtungshäuser mit neutraler Inhouse-Mobilfunkversorgung ausgestattet. Die Standorte Wien Nord, Salzburg, Graz und Klagenfurt profitieren nun von einer optimalen Mobilfunkversorgung durch ein Distributed Antenna System (DAS) im Netzwerk der Mobilfunkbetreiber Drei und Magenta.

"Starker Partner"

„Durch die enge Zusammenarbeit mit Optimus Tower Austria konnten wir erfolgreich die Mobilfunkabdeckung in vier unserer Einrichtungshäuser auf ein bestmögliches Niveau heben. Da unsere Kund:innen ihr Smartphone verstärkt beim Einkauf in unseren Einrichtungshäusern nutzen, ist ein optimaler Empfang wichtig für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Mit den Mobilfunkbetreibern Drei und Magenta bieten wir flächendeckend ein leistungsstarkes Mobilfunknetzwerk an. Und mit OTA haben wir einen starken Partner gefunden, um unser Inhouse-Mobilfunknetzwerk für die zukünftigen Anforderungen der steigenden Datenvolumen zu rüsten“, erklärt Claudio Winkler, Country Digital & Business Development Manager bei IKEA Österreich.

Ein Schritt in die Zukunft der digitalen Infrastruktur

Die Zusammenarbeit zwischen Optimus Tower Austria und IKEA Österreich ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft der digitalen Kundeninfrastruktur im Handel: Mit der Bereitstellung von Indoor-Mobilfunk in den IKEA Einrichtungshäusern Wien Nord, Graz, Salzburg und Klagenfurt wird nicht nur das Einkaufserlebnis für die Kund:innen verbessert, sondern auch die Konnektivität der Standorte zukunftssicher gemacht.

Mit mehr als 4.600 Standorten in ganz Österreich ist Optimus Tower Austria der größte vollkommen unabhängige Anbieter von Kommunikationsstandorten in Österreich. Für jeden Standort ermittelt OTA die Bedürfnisse und Anforderungen und liefert jedes Projekt schlüsselfertig.

„Eine nahtlose Indoor-Mobilfunkverbindung im Handel ist essentiell, um den Kund:innen den Einkauf möglichst angenehm zu gestalten. Als unabhängiger Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur verfügt Optimus Tower Austria über das nötige Know-how und kann für sämtliche Partner ein passendes Indoor-Mobilfunk-Konzept erstellen – IKEA Österreich ist das beste Beispiel dafür. Wir stehen regelmäßig in engem Kontakt mit den Mobilfunkbetreibern und kennen die technischen Spezifikationen und Anforderungen, die die lokalen Anbieter an die Gestaltung eines DAS-Systems stellen”, betont Peter Haupt, Managing Director bei Optimus Tower Austria.

Über Optimus Tower Austria

Optimus Tower Austria (OTA) ist mit über 4.600 Standorten der größte 100% unabhängige Anbieter von Kommunikationsinfrastruktur in Österreich. Das Unternehmen verfügt über eines der flächendeckendsten Funkmast-Netzwerke Österreichs und sorgt dafür, dass Telekommunikationsanbieter, der öffentliche Sektor sowie zahlreiche weitere Branchen von einer stabilen und zukunftsfähigen Infrastruktur profitieren. Neben der Bereitstellung einer zuverlässigen Basisinfrastruktur bietet Optimus Tower Austria sowohl die Nutzung bestehender Standorte (Site Sharing) als auch maßgeschneiderte Lösungen (Built-to-Fit) für individuelle Kundenbedürfnisse.

Als Experte für Inhouse-Mobilfunklösungen bietet Optimus Tower Austria maßgeschneiderte Systeme zur optimalen Mobilfunkversorgung in Österreich und Deutschland. Das Unternehmen gewährleistet stabile Empfangsqualität und erhöhte Netzkapazitäten in diversen Gebäudetypen - von Bürogebäuden über Krankenhäuser und Hotels bis hin zu Industrieanlagen. OTA installiert dabei betreiberunabhängige und neutrale Inhouse-Anlagen, die mit allen Mobilfunkanbietern kompatibel sind und ermittelt für jeden Standort die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden und liefert jedes Projekt schlüsselfertig.