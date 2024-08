Andritz bekommt mit Vanessa Hellwing neue Finanzvorständin

Hellwing löst Ende März 2025 Norbert Nettesheim ab, der in Pension geht. Sie kennt sich bei global agierenden Konzernen aus.

Der steirische Maschinen- und Anlagenbauer Andritz bekommt ab Ende März 2025 eine neue Finanzvorständin. Vanessa Hellwing folgt am 28. März des kommenden Jahres Norbert Nettesheim als CFO (Chief Financial Officer) nach, der sich in den Ruhestand verabschiedet, teilte das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch mit.

Hellwing kommt von Viessmann

Hellwing wechselt von ihrer Position als Finanzvorständin bei Viessmann Climate Solutions SE. Bereits ab Jänner 2025 wird sie Teil des Andritz-Vorstandes.

Andritz-Vorstandsvorsitzender Joachim Schönbeck lobte in der Aussendung Hellwings "umfassende Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Finanzen, IT und M&A" und bedankte sich bei Nettesheim "für sein großes Engagement" und "seinen Beitrag zum Erfolg" von Andritz.