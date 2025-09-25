Alles zu oe24VIP
Andreas Bierwirth
© APA/HERBERT PFARRHOFER

Jetzt fixiert

Casinos Austria AG bestellt Bierwirth als Vorstand

25.09.25, 15:43
Andreas Bierwirth wird bei der Casinos Austria AG der Chief Transformation Officer. Am Mittwoch startet er in den neuen Job. 

In den Aufsichtsratssitzungen der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien GesmbH wurde am Donnerstag Top-Manager Andreas Bierwirth als neuer Vorstand für Transformation bestellt.

Die beiden Haupteigentümer Allwyn und ÖBAG bauten so den Vorstand aus. Und sie verlängerten die Verträge der beiden Vorstände Erwin van Lambaart (CEO) und Martin Skopek (CFO) bis 2027.

Neue Aufgabe

Andreas Bierwirth wird sich in der neuen Rolle neben dem ausländischen Casino-Geschäft (CAI) der digitalen Weiterentwicklung der Gruppe und dem Gruppen-weiten Prozess- und Projektmanagement widmen. Aufsichtsratspräsident Wolfgang Hesouns spricht von einer einstimmigen Entscheidung für die Zukunft und ein „hervorragendes Trio“. Bierwirth ist zudem Do&Co-Aufsichtsratschef.  

Lebenslauf von Andreas Bierwirth

  • Promotion der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster
  • Ausbildung zum Bankkaufmann
  • Im Besitz der Verkehrspilotenlizenz für Flugzeuge und Hubschrauber

Seine Managementtätigkeiten als CEO, Co-CEO und Geschäftsführer beinhalteten signifikante Transformationsagenden. Dazu gehörte neben der Neugründung der Germanwings als erste deutsche Low Cost Airline auch die Privatisierung der Austrian Airlines inklusive derer Integration in die Lufthansa Gruppe.

Nach zehn Jahren Tätigkeit als Luftfahrtmanager folgten weitere zehn Jahre in der Telekommunikation. Hierbei wandelte er den Mobilfunker T-Mobile nach der Übernahme der UPC zu Magenta. Im Anschluss erfolgte eine einjährige Tätigkeit bei der Erste Bank AG mit der Verantwortung für das Retail Geschäft.

Ein weiteres Jahr verbrachte er wieder als CEO in einem mittelständischen Luftfahrtunternehmen, bevor er sich seinen eigenen Investitionsagenden widmete.

