froots verstärkt Management-Team: Thomas Meichl wird Managing Director

Mit Thomas Meichl (52) holt der Privatkunden-Geldanlage-Service froots einen der erfahrensten Investment-Experten Österreichs ins Management-Team.

Als neuer Managing Director wird er die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben – mit besonderem Fokus auf Services für vermögende Anleger:innen, die sich von klassischen Privatbanken abwenden und eine kosteneffiziente Lösung suchen, um ihr Vermögen professionell verwalten zu lassen, ohne auf persönlichen Service zu verzichten.

"Vom Vermögensaufbau bis zur strukturierten Verwaltung größerer Vermögen"

David Mayer-Heinisch, CEO und Co-Founder von froots: „Immer mehr Anleger:innen in Österreich suchen Alternativen zu traditionellen Bankhäusern. Dabei reicht das Spektrum vom Vermögensaufbau bis zur strukturierten Verwaltung größerer Vermögen. Dass froots zunehmend auch für komplexere Mandate angefragt wird, zeigt, dass unser Modell eine echte Alternative zu traditionellen Strukturen bietet. Mit Thomas verstärken wir unser Team um einen erfahrenen Finanzmarkt-Experten, der nicht nur wertvolles Know-how mitbringt, sondern auch unsere Vision teilt: Vermögensverwaltung zugänglich, transparent und zukunftsorientiert zu gestalten.”

Internationale Erfahrung

Thomas Meichl bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und war unter anderem mehr als ein Jahrzehnt bei JP Morgan in Singapur tätig. Dort verantwortete er als Head of Credit Portfolio Trading APAC zentrale Bereiche des aktiven Kreditrisikomanagements der Investmentbank – unter anderem während der Finanzkrise 2008.

JP Morgan war eine der wenigen globalen Banken, die diese Krise vergleichsweise gut überstanden haben, was dem gebürtigen Wiener einen tiefgehenden Einblick in nachhaltige Risikosteuerung und langfristige Marktstabilität verschaffte. Anschließend leitete er als Head of Trading & Portfolio Management die Investment-Strategien der asiatischen Wealth-Management-Plattform Kristal.AI und trug maßgeblich zu deren Wachstum und Skalierung bei.

„Ich habe Märkte aus vielen Perspektiven erlebt – von Market Making über Portfolio- und Risikomanagement bis hin zur Entwicklung digitaler Investmentlösungen“, so Meichl. „Was mich an froots begeistert, ist die Kombination aus professionellem Portfoliomanagement und einem modernen, unabhängigen Ansatz, der sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kund:innen orientiert.“

Vermögensverwaltung in Österreich im Umbruch

Mit Meichl als Managing Director treibt froots den Ausbau von Services für vermögende Privatkund:innen weiter voran. Neben seiner operativen Verantwortung übernimmt Meichl eine zentrale Rolle im Investmentkomitee und wird die strategische Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens mitgestalten.