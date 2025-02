Vorstandsthriller bei AT&S: Plötzlicher Abgang, neuer Chef!

Der börsennotierte, steirische Leiterplattenhersteller AT&S bekommt mit Michael Mertin per 1. Mai einen neuen CEO.

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S bekommt einen neuen Chef: Der Deutsche Michael Mertin übernimmt das Ruder, nachdem sein Vorgänger Andreas Gerstenmayer im Herbst überraschend das Unternehmen verlassen hatte.

Schwierige Zeiten

Die Entscheidung wurde am Dienstagabend offiziell bestätigt. Mertin, der bislang unter anderem als Vorstand bei Jenoptik und dem deutschen Industrieverband Spectaris tätig war, tritt in schwierigen Zeiten an: AT&S kämpft mit einem schwachen Marktumfeld, Überkapazitäten und starkem Preisdruck. Erst kürzlich musste der Konzern seine Geschäftsziele für 2024/25 nach unten korrigieren.

Verlust von fast 100 Millionen

Nach drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres steht ein Verlust von 95,3 Millionen Euro in den Büchern. Ob Mertin den kriselnden Leiterplattenproduzenten wieder auf Kurs bringen kann, bleibt abzuwarten.