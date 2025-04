Mark Mateschitz baut an Herzensprojekt seines Vaters weiter

Im Rahmen des "Projektes Spielberg" entsteht ein erster Neubau. Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (32) glaubt offenbar und investiert in das Herzensprojekt seines Vaters.

Dabei handelt es sich um den Zwölf-Millionen-Zubau zum Schönberghof inklusive Skybar an der Rennstrecke in Spielberg. Das Grazer Architektenbüro "Domenig & Wallner" plant westlich des Schönberghofes einen mächtigen "Würfel" mit vier Geschoßen, der gerade im Entstehen ist, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Bis Jahresende soll demnach das Bauprojekt fertig sein – die Investitionskosten sollen laut Bericht bei rund zwölf Millionen Euro liegen.

Das Hotel soll in Zukunft mehr als 49 Zimmer mit 98 Betten verfügen. Im obersten Stock entsteht eine öffentlich zugängliche Skybar mit traumhaftem Ausblick auf die Rennstrecke und das Aichfeld. Während der Formel-1- und Moto-GP-Rennen dürften fernsehtaugliche Kulissen aufgebaut werden, um die Baustelle zu verdecken.

Zumindest außen fertiggestellt ist die Renovierung des einst baufälligen Schlosses Sauerbrunn in Thalheim in der Gemeinde Pöls-Oberkurzheim. Diese Projekt wurde noch von Dietrich Mateschitz in Auftrag gegeben und von seinem Sohn Mark weitergeführt. Noch ist die Frage offen, wie das Gebäude genutzt werden wird. Noch liegt kein Nutzungskonzept vor.