Bei der beliebtesten ORF-Sendung ist DAS jetzt plötzlich anders

Am Nationalfeiertag überraschte der ORF die Zuseher von „Bundesland heute“ mit einer Veränderung, die so schnell niemand erwartet hatte.

„Bundesland heute“ ist eine der erfolgreichsten Sendungen des ORF und wird täglich von rund 1,1 Millionen Zusehern verfolgt. +

Überraschenden Neuerung

Doch am Nationalfeiertag kam es zu einer überraschenden Neuerung: Die kultige Intro-Melodie, auch als "Signation" bekannt, wurde über Nacht ersetzt.

Die Reaktion der Zuschauer

Noch am 25. Oktober ertönte die vertraute Tonfolge zu Beginn der Sendung, doch bereits am 26. Oktober war die neue Melodie zu hören. Der Wechsel sorgte sofort für Aufregung und führte zu zahlreichen Kommentaren in den Sozialen Netzwerken, wo die Fans ihre Meinungen teilten.

Keine offizielle Kommunikation vom ORF

Der ORF hat bisher keine offizielle Erklärung zu der Änderung abgegeben. Ob es sich um eine dauerhafte Umstellung handelt oder ob die alte Melodie irgendwann zurückkehrt, bleibt abzuwarten.