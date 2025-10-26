ORF-Moderator Rainer Pariasek weist ÖSV-Star zurecht

ORF-Star Rainer Pariasek hat wieder einmal zugeschlagen! Diesmal hat er ÖSV-Fahrer Manuel Feller vor laufender Kamera zurechtgewiesen.

Manuel Feller ist im ersten Durchgang von Sölden ausgeschieden, kam dann doch etwas grantig zum ORF-Interview. "Nimm das, was ich letztes Jahr gesagt hab'", motzte Feller in Richtung Rainer Pariasek. Auch im Vorjahr ist der Tiroler ausgefallen.

Dann wurde es trotzdem launig. Denn Feller hatte eine Wette mit Vincent Kriechmayr laufen, wer das bessere Resultat schafft. "Was sind Sie ihm schuldig?", fragte Pariasek nach.

Schamlose Werbung

"Einen Pfanner Eistee", hielt Feller schamlos seinen Sponsor in die Kamera. Das schmeckte Pariasek so gar nicht: "Das war aber jetzt eine schöne Werbung", wies der ORF-Star den ÖSV-Fahrer zurecht.

"Ich trinke aktuell keinen Alkohol, sonst würde ich ihn ja auf ein Bier einladen", bekam Feller gerade noch die Kurve.