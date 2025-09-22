Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Paukenschlag

Der Standard baut 25 Mitarbeiter ab

22.09.25, 13:46
Die österreichische Tageszeitung DER STANDARD baut 25 Stellen ab. Für sie wurde ein Sozialplan aufgelegt. Jetzt will man die Digitalstrategie verstärken. 

Paukenschlag in Österreichs Medienwelt. Der Standard will sich von 5 % seiner Belegschaft trennen. "Die negativen Entwicklungen am Werbemarkt" werden als Grund genannt. "Die notwendigen Anpassungen in der gesamten Organisation betreffen bis zu 25 Mitarbeiter:innen", heißt es am Montag vom Standard.

Sozialplan nach Jobverlust

Für die 25 Mitarbeiter "wurde ein umfassender Sozialplan aufgelegt, der Unterstützung und Begleitung sicherstellt", teilt der Standard mit. Standard-Vorstand Alexander Mitteräcker erklärt, man richte die Organisation auf die Zukunft aus und bündle die Kräfte noch stärker im digitalen Bereich. "Ziel ist es, unsere Unabhängigkeit langfristig zu sichern und den bereits jetzt hohen Grad der Digitalisierung weiter voranzutreiben", so Mitteräcker. 

Print-Ausgabe des Standard "abgesichert"

Mit der Schaffung eines spezialisierten Teams, das die Gestaltung der Zeitung verantwortet, sowie durch langfristige Druck- und Vertriebspartnerschaften haben man die Print-Ausgabe des Standard "abgesichert". Im Fokus der journalistischen Arbeit von weiterhin über 150 Redakteur stünden nun die Weiterentwicklung und Ausbau des Digitalangebotes der Zeitung. Die STANDARD Medien AG beschäftigt insgesamt 500 Mitarbeiter:innen. Bis zu 25 von ihnen müssen jetzt gehen.

