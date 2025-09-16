Schlappe für ProSiebenSat.1: Gewinn-Prognose gesenkt

Umsatz- und Gewinnerwartungen gesenkt. Schwacher Werbemarkt drückt auf Ergebnis.

Der deutsche Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gibt die Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur in diesem Jahr auf und nimmt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen zurück. Die Nachfrage nach Fernseh- und Online-Werbung liege im September und wohl auch im Oktober unter den Erwartungen, räumte die Senderkette um Sat.1, Pro7 und Kabel 1 am Dienstag ein.

Für das Gesamtjahr rechnet ProSiebenSat.1 nun mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen um rund fünf Prozent. Das vierte Quartal ist für die Fernsehsender das wichtigste des gesamten Jahres.

Schwacher Werbemarkt drückt auf Ergebnis

Der schwache Werbemarkt schlägt sich auch in Umsatz und Gewinn nieder: Der Umsatz werde in diesem Jahr zwischen 3,65 und 3,8 (Vorjahr: 3,77) Milliarden Euro liegen. Ende Juli - mitten im Tauziehen um eine Übernahme durch die italienische MFE-MediaForEurope - hatte ProSiebenSat.1 noch auf 3,7 bis 4,0 Milliarden Euro gehofft. Das operative Ergebnis (Ebitda) werde mit 420 bis 470 (537) Millionen Euro noch einmal um 50 Millionen unter den bereits im Juli gedämpften Erwartungen liegen, erklärte ProSiebenSat.1. Damals hatte der Konzern die Spanne von 470 bis 570 Millionen Euro gekappt und nur noch die untere Hälfte angepeilt.