Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.150 aktien down -0.98% Andritz AG 60.45 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 109.60 aktien down -2.84% CA Immobilien Anlagen AG 22.160 aktien down -1.86% CPI Europe AG 18.420 aktien down -2.02% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.45% EVN AG 22.950 aktien down -1.92% Erste Group Bank AG 80.95 aktien down -2.41% Lenzing AG 26.150 aktien down -2.24% Mayr-Melnhof Karton AG 80.60 aktien up +0.25% OMV AG 46.100 aktien up +0.44% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien down -0.85% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.560 aktien down -3.64% SBO AG 26.200 aktien up +0.77% Telekom Austria AG 9.420 aktien down -3.68% UNIQA Insurance Group AG 12.240 aktien down -1.77% VERBUND AG Kat. A 60.50 aktien down -0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.800 aktien down -2.67% Wienerberger AG 28.620 aktien down -0.14% voestalpine AG 28.860 aktien up +0.28%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Medien
Prosiebensat1
© Matthias Balk/dpa/Archivbild

Nach Berlusconi-Deal

Schlappe für ProSiebenSat.1: Gewinn-Prognose gesenkt

16.09.25, 16:32 | Aktualisiert: 16.09.25, 18:06
Teilen

Umsatz- und Gewinnerwartungen gesenkt. Schwacher Werbemarkt drückt auf Ergebnis.

Der deutsche Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gibt die Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur in diesem Jahr auf und nimmt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen zurück. Die Nachfrage nach Fernseh- und Online-Werbung liege im September und wohl auch im Oktober unter den Erwartungen, räumte die Senderkette um Sat.1, Pro7 und Kabel 1 am Dienstag ein.

Für das Gesamtjahr rechnet ProSiebenSat.1 nun mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen um rund fünf Prozent. Das vierte Quartal ist für die Fernsehsender das wichtigste des gesamten Jahres.

Schwacher Werbemarkt drückt auf Ergebnis

Der schwache Werbemarkt schlägt sich auch in Umsatz und Gewinn nieder: Der Umsatz werde in diesem Jahr zwischen 3,65 und 3,8 (Vorjahr: 3,77) Milliarden Euro liegen. Ende Juli - mitten im Tauziehen um eine Übernahme durch die italienische MFE-MediaForEurope - hatte ProSiebenSat.1 noch auf 3,7 bis 4,0 Milliarden Euro gehofft. Das operative Ergebnis (Ebitda) werde mit 420 bis 470 (537) Millionen Euro noch einmal um 50 Millionen unter den bereits im Juli gedämpften Erwartungen liegen, erklärte ProSiebenSat.1. Damals hatte der Konzern die Spanne von 470 bis 570 Millionen Euro gekappt und nur noch die untere Hälfte angepeilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden