Mega-Absturz: Gewinn bei Mercedes bricht dramatisch ein

Die Mercedes-Benz Group steht weiterhin unter Druck: Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Gewinn in den ersten neun Monaten 2025 um mehr als die Hälfte, was durch schwache Verkaufszahlen und steigende Kosten bedingt ist. Auch im dritten Quartal gab es einen deutlichen Rückgang.

Der Gewinn von Mercedes-Benz brach in den ersten neun Monaten 2025 um 50,3 Prozent auf 3,87 Milliarden Euro ein.

Im Vergleich dazu erzielte das Unternehmen im gleichen Zeitraum 2024 noch 7,8 Milliarden Euro. Der Rückgang des Gewinns im dritten Quartal betrug sogar fast 31 Prozent, bei einem Umsatzrückgang von 6,9 Prozent auf 32,14 Milliarden Euro.

© getty

Ursachen für den Einbruch

Mercedes-Benz nennt verschiedene Ursachen für den Rückgang:

Zölle und geringere Absatzzahlen

Höhere Aufwendungen für Effizienzmaßnahmen

Trotz dieser schlechten Zahlen erklärt Vorstandschef Ola Källenius, dass die Entwicklung „im Einklang mit der Prognose für das Gesamtjahr“ liege. Mercedes rechnet weiterhin mit einem Rückgang bei Absatz, Umsatz und Vorsteuergewinn.

Sparprogramm zur Kostenreduktion

Um die Profitabilität zu steigern, hat der Konzern ein Sparprogramm im Umfang von rund fünf Milliarden Euro aufgelegt. Ziel ist es, die Produktions- und Fixkosten bis 2027 jeweils um zehn Prozent zu senken. Auch die Materialkosten sollen reduziert werden.

Ein erheblicher Teil des Rückgangs im dritten Quartal – rund 876 Millionen Euro – entfiel auf den Personalabbau in Deutschland und Kostensenkungen im Ausland, jedoch wurde die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter nicht genannt.

ARCHIV - 12.07.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der Mercedes-Stern ist auf einem Gebäude des Mercedes-Benz Werks in Untertürkheim zu sehen. Der Autobauer Mercedes-Benz will künftig in Untertürkheim deutlich mehr elektrische Antriebseinheiten produzieren als bislang geplant. (zu dpa «Mercedes will Kapazitäten für E-Antriebe in Untertürkheim verdoppeln») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Marijan Murat/dpa

Schwache Nachfrage in wichtigen Märkten

Ein weiterer Grund für den Rückgang ist die nachlassende Nachfrage in China sowie die schwache Konjunktur in den USA. Im Zeitraum von Juli bis September 2025 verkaufte Mercedes weltweit 525.300 Pkw und Vans, was ein Rückgang von rund 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Insgesamt steht der Konzern nach den ersten neun Monaten mit einem Absatzminus von 9 Prozent und etwa 1,6 Millionen verkauften Fahrzeugen da.