OMV-Gewinn steigt auf 594 Millionen Euro

Plus 20 Prozent

OMV-Gewinn steigt auf 594 Millionen Euro

29.10.25, 07:19
OMV - Quartalsgewinn steigt um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro 

Die OMV hat im dritten Quartal 2025 ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der den Aktionären zurechenbare CCS-Periodenüberschuss vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) kletterte um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro.

Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,3 Mrd. Euro. Die Konzernerlöse beliefen sich auf 6,26 Mrd. Euro, wie die OMV am Mittwoch in der Früh mitteilte.

Treiber der Entwicklung waren vor allem starke Beiträge aus den Bereichen Fuels und Chemicals, während das Energiegeschäft aufgrund niedrigerer Ölpreise und des Wegfalls der SapuraOMV-Beteiligung rückläufig war. Im Segment Fuels verdoppelte sich das operative Ergebnis auf 413 Mio. Euro, bei Chemicals stieg es um 64 Prozent auf 222 Mio. Euro.

Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit wuchs um 7 Prozent auf 1,49 Mrd. Euro. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 4,23 Mrd. Euro, der Verschuldungsgrad (Leverage) bei 16 Prozent. Laut OMV-Vorstandschef Alfred Stern zeige das Ergebnis die "finanzielle Resilienz unseres integrierten Geschäftsmodells" und die Fortschritte bei der Transformation des Konzerns.

