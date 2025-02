Millionen-Pleite am Wiener Naschmarkt

Ein bekanntes Restaurant am Nachmarkt musste Insolvenz anmelden.

Derzeit vergeht fast kein Tag ohne neue Millionenpleite in Österreich. Dieses Mal hat es dabei den Betreiber von drei Marktständen und einem Restaurant am Wiener Naschmarkt erwischt. Die Fischvierterl GmbH musste Insolvenz anmelden.

„Im Fischvierterl am Wiener Naschmarkt begeistern wir unsere Besucher mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten von bester Qualität. Ob im Restaurant oder auf dem Markt, wir haben alles, was das Fischliebhaberherz begehrt“, heißt es auf der Homepage. Nun schlitterte der Betreiber der Stände 177-178, 205 und 206 sowie eines Restaurants in die Pleite. Neun Mitarbeiter und 57 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen – die Schulden betragen rund 1,4 Millionen Euro.

Als Gründe für die Millionenpleite werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die damit verbundenen Teilbetriebsschließungen angegeben. Angestrebt wird eine Sanierung und Fortführung des Betriebs.