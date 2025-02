Kunden-Schock: Diese beliebte Wurst-Firma ist jetzt pleite

Die Wurst-Industrie steht weiter unter Druck – nun trifft es ein Unternehmen aus Sachsen.

Die Meisters Wurst- und Fleischwaren GmbH aus Bautzen ist zahlungsunfähig und musste Insolvenz anmelden.

Traditionsbetrieb mit moderner Neugründung

Das Unternehmen, das 2020 gegründet wurde, kann auf eine lange Tradition zurückblicken, die bis ins Jahr 1890 reicht. Es beliefert bekannte Handelsketten wie Edeka, Globus, Norma, Selgros, Rewe und Kaufland mit einem breiten Sortiment, darunter Lachsschinken, Mettwurst, Salami, Sülze und Geflügelprodukte.

Ursachen der Insolvenz

Am 19. Februar wurde ein Insolvenzverwalter eingesetzt.. Mehrere Faktoren haben zur finanziellen Schieflage geführt: steigende Kosten für Löhne, Energie und Rohstoffe sowie die Belastung durch die CO₂-Steuer. Der entscheidende Auslöser war jedoch ein technischer Defekt, der die Produktion für eine Woche lahmlegte. Normalerweise stellt der Betrieb in Sachsen wöchentlich bis zu 40 Tonnen Ware her. Ob und wie das Unternehmen weitergeführt werden kann, ist völlig unklar.