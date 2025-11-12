Millionenpleite von Welser Hotelentwickler

Der Welser Hotelentwickler Udo Chistee hat am Mittwoch beim Landesgericht Wels einen Eigenantrag auf ein Konkursverfahren gestellt.

Das berichtete Creditreform in einer Aussendung. Demnach geht es um persönliche Verbindlichkeiten in der Höhe von 10 Mio. Euro und Haftungen für Unternehmen, bei denen er Geschäftsführer ist, in der Höhe von 100 Mio. Euro. Diese Summe kann sich aber noch deutlich verringern.

Chistee ist Eigentümer der AHC International Consulting AG mit Sitz in Wien und Geschäftsführer von deren drei Welser Tochterfirmen H&G Hotelbau GmbH, UCH Immobilien GmbH und VCH Hotelbesitz GmbH. In seiner Funktion als Geschäftsführer hat er für diese drei Unternehmen Haftungen in der Höhe von 100 Mio. Euro, je zur Hälfte bei Banken und gegenüber Anleihegläubigern, übernommen.

Schulden können massiv verringert werden

Diesen Verbindlichkeiten stehen allerdings Vermögenswerte wie Immobilien oder Mieteinnahmen gegenüber, die zwar nicht kurzfristig realisierbar sind, aus denen aber der Schuldenstand massiv verringert werden könnte, so Creditreform.

Bei den privaten Schulden geht es laut der Aussendung um Bankverbindlichkeiten in der Höhe von rund 4 Mio. Euro in Deutschland sowie um 6 Mio. Euro gegenüber Anleihegläubigern. Ob eine Entschuldung im Wege eines Sanierungs- oder Zahlungsplanes beabsichtigt ist, war nicht bekannt.