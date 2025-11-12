Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.700 aktien down -0.17% Andritz AG 64.50 aktien up +0.7% BAWAG Group AG 115.50 aktien up +1.14% CA Immobilien Anlagen AG 24.000 aktien up +0.33% CPI Europe AG 16.400 aktien up +0.68% DO & CO Aktiengesellschaft 197.00 aktien down -1.5% EVN AG 27.050 aktien up +0.37% Erste Group Bank AG 93.25 aktien up +0.11% Lenzing AG 21.700 aktien up +4.08% OMV AG 48.880 aktien up +0.7% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien down -0.16% PORR AG 26.500 aktien up +2.71% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.680 aktien up +1.62% SBO AG 29.200 aktien up +0.86% STRABAG SE 66.60 aktien down -0.15% UNIQA Insurance Group AG 12.940 aktien up +1.09% VERBUND AG Kat. A 67.15 aktien up +1.21% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.100 aktien up +0.89% Wienerberger AG 26.160 aktien up +0.85% voestalpine AG 33.460 aktien up +3.98%
  1. oe24.at
  2. Business
voestalpine Imagebild
© voestalpine

Kahlschlag

voestalpine streicht in der Steiermark 340 Arbeitsplätze

12.11.25, 10:21
Teilen

 An den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag fallen insgesamt 280 fixe Jobs und 60 Leiharbeitsstellen weg  

Angesichts anhaltender US-Zölle und hoher Energiepreise baut der Stahlkonzern voestalpine in der Steiermark Personal ab. Konkret streicht das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs - 280 fixe Stellen und 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab.

"Das bedeutet für die voestalpine Bleche in Mürzzuschlag, dass der Standort bestehenbleibt, aber wir konzentrieren und auf Spezialprodukte und können drei Viertel der Arbeitsplätze absichern", so der CEO. "In Kindberg reduzieren wir ab Jänner den Betrieb von drei auf zwei Schichten." In den kommenden Wochen werde mit dem Betriebsrat an einem Sozialplan gearbeitet.

Bei der voestalpine Tubulars in Kindberg waren zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende März) rund 1.070 Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten tätig. Dort werden nahtlose Stahlrohre für die Auto- bis hin zur Öl- und Gasindustrie produziert. Im voestalpine Böhler Bleche-Werk in Mürzzuschlag arbeiten rund 450 Menschen.

"Dringender Handlungsbedarf"

Bereits im September hatte die Voest eingeräumt an dem obersteirischen Standort "dringenden Handlungsbedarf" zu haben. So seien etwa die Absatzmengen speziell im Werkzeugstahl weiterhin stark rückläufig, hieß es.

Die voestalpine geht "aktuell von keiner Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den nächsten Monaten aus". Sie werde auch ihre laufenden Reorganisationsmaßnahmen wie etwa an den deutschen Automotive-Components-Standorten und in der High Performance Metals Division "weiter konsequent umsetzen", hatte der Konzern Mittwoch in der Früh bei der Ergebnisbekanntgabe für das erste Halbjahr 2025/26 mitgeteilt. "Der Standort Birkenfeld wir mit 1. Dezember geschlossen", präzisierte Eibensteiner.

US-Zölle belasten

Bei der voestalpine Tubulars führten "die erheblichen Belastungen durch US-Zölle im Hauptabsatzmarkt USA sowie die anhaltend niedrigen Ölpreise zu einem spürbaren Rückgang der Absatzmengen", hieß es.

Auch bei der voestalpine Böhler Bleche in Mürzzuschlag sei bis Ende des Jahres ein Strategieprojekt ins Leben gerufen worden, um das Unternehmen und seine Prozesse so aufzustellen, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen Produkte zu marktfähigen Preisen verkauft werden können.

Der weltweite Personalstand wurde per Ende September bereits von 51.733 auf 49.614 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) um 4,1 Prozent verringert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden