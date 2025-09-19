Millionenschulden: Pleite-Schock am Wörthersee

Ein Immo-Projekt am Wörthersee endet vor dem Konkursgericht

Die ambitionierten Pläne der Auen Resort Bauträger GmbH sind vorerst Geschichte: Das Landesgericht Klagenfurt hat über das Unternehmen das Konkursverfahren eröffnet. Betroffen ist vor allem das Prestigeprojekt „Auen Resort“ am Südufer des Wörthersees – ein exklusives Wohnbauvorhaben, das mit hochwertigen Apartments und Ferienimmobilien neue Maßstäbe setzen sollte.

Die Gesellschaft, 2019 gegründet, hatte große Visionen im Immobilienbereich. Neben dem Klagenfurter Resort verfolgte sie auch Bauvorhaben in Velden, einem der begehrtesten Orte am See. Dort sollten luxuriöse Wohnungen entstehen, die auf internationale Käufer und Investoren abzielten. Doch auch diese Projekte stehen nun auf der Kippe.

Streit mit Bauträger

Als Hauptgrund für die Pleite gilt ein eskalierter Streit mit einem Baupartner, der das Unternehmen finanziell schwer belastete. Steigende Baukosten und Verzögerungen verschärften die Lage zusätzlich. Die Verbindlichkeiten betragen rund 3,3 Millionen Euro.

Eine Sanierung des Unternehmens wird nicht angestrebt, die Firma soll nun im Rahmen des Insolvenzverfahrens abgewickelt werden.