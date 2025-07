Mit dem neuen Brau Union Campus im Linzer Zentrum gibt es ab 2026 einen zukunftsweisenden Hauptsitz

Anfang 2026 zieht die Bürozentrale der Brau Union Österreich von der Linzer Poschacherstraße in das neu errichtete, zentral gelegene Quadrill am Areal der Tabakfabrik.

Der Brau Union Campus, so der Name des neuen Bürostandortes, wird die vier Etagen des Hauses Virginia des Quadrills am Areal der Tabakfabrik füllen. Der Innenausbau, der gut voranschreitet, liegt im Zeitplan. Der schrittweise Umzug der Linzer Belegschaft ist für das erste Quartal 2026 geplant.

„Unser neuer Brau Union Campus spiegelt optisch unser modernes, vernetztes Arbeiten wider und erfüllt unseren Anspruch an ein innovatives Arbeitsumfeld. Der Hauptsitz der Brau Union Österreich bleibt in Linz. Die zentrale Lage in Österreich ist wichtig für die Zusammenarbeit unserer 12 regionalen und lokalen österreichischen Brauereien. Ein großer Pluspunkt ist, dass wir nun im Herzen von Linz, direkt neben unserer Linzer Brauerei angesiedelt sind. Die Suche nach einem neuen Standort wurde notwendig, da die Instandhaltung sowie Sanierungen des bestehenden Bürogebäudes in der Poschacherstraße aufgrund des Gebäudezustandes weder ökologisch noch ökonomisch mehr sinnvoll sind“, so Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

Wichtige Auswahlkriterien für den Standort waren die gute öffentliche Erreichbarkeit sowie das gute Angebot an Geschäften, Lokalen und Freizeitmöglichkeiten im Umfeld des Bürogebäudes. Auf vier Etagen finden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein modernes Arbeitsumfeld für flexible und offene Zusammenarbeit vor. Gute Aussichten auf das Linzer Zentrum und den Pöstlingberg werden sowohl ein Bereich fürs Mittagessen und große Besprechungen im vierten Stock als auch die Dachterrasse bieten, die für Besprechungen in kleiner Runde oder Pausen genutzt werden kann.

„Mir ist wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser zentralen Lage am neuen Standort wohlfühlen und gut auf unser neues modernes Arbeitsumfeld vorbereitet sowie durch das neue Büro bei ihrer innovativen, vernetzten Arbeitsweise unterstützt werden und stolz auf die Brau Union Österreich als Arbeitgeber in Österreich sind“, ergänzt Peter Zielonka, HR Director der Brau Union Österreich.