Dow Jones / NYSE
© APA/EPA

US-Börsen

Nach Venezuela-Coup: Diese Aktien gehen durch die Decke

05.01.26, 19:14
Vor allem die Ölaktien legen deutlich zu.

Die US-Börsen haben ihre frühen Gewinne am Montag im Verlaufshandel weiter ausgebaut. Der Dow Jones befindet sich mit seinem jüngst erreichten Hoch vergleichsweise knapp unter der Marke von 50.000 Punkten. Gegen 19 Uhr notierte der Dow um 1,6 Prozent höher bei 49.155,77 Zählern, womit der Leitindex 1,7 Prozent von ihr entfernt ist.

Für den S&P-500 ging es indes um 0,81 Prozent auf 6.913,92 Punkte aufwärts. Der Nasdaq Composite steigerte sich um 0,81 Prozent auf 23.424,72 Stellen.

Am Markt wurden die Unsicherheiten nach dem Angriff der USA auf Venezuela, bei dem der autoritäre Präsident Nicolas Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht wurde, zuletzt ignoriert. Das Vorgehen hatte weltweit überwiegend für Kritik gesorgt, vor allem von den Großmächten Russland und China.

Ölsektor im Mittelpunkt

Aus Branchensicht stand der Ölsektor im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Nach der Attacke gegen Venezuela hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden.

Chevron-Aktien stiegen um 5,8 Prozent. Chevron ist das einzige große US-Ölunternehmen, das derzeit in Venezuela vertreten ist. Deshalb werden dem Öl-Multi besonders gute Chancen eingeräumt, vom riesigen Geschäftspotenzial in dem Land zu profitieren. Venezuela verfügt Experten zufolge mit etwa 300 Milliarden Barrel über die größten Erdölreserven weltweit.

Für die Anteilsscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips ging es um 3,3 Prozent nach oben. Die Titel von ExxonMobil verteuerten sich um 2,4 Prozent. Die Papiere des Ölfeldausrüsters Baker Hughes gewannen 5,6 Prozent. Auch Halliburton (plus 11 Prozent) und SLB (ehemals Schlumberger - plus 11,4 Prozent) zogen klar an.

Im Investorenfokus sind weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz profitieren. Die Aktien von Applied Materials, Lam Research, ARM und KLA gewannen bis zu 6,5 Prozent.

