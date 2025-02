Nächste Insolvenz: Bekanntes Bauunternehmen ist pleite

Schon wieder erschüttert eine Pleite Österreich.

Nächste Insolvenz in Österreich: Die Bauerei Bauunternehmen GmbH aus dem Burgenland schlitterte in die Pleite, am Dienstag wurde am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren gegen die Firma aus Pama eröffnet.

Wie der KSV mitteilte, wurde Dr. Felix Stortecky zum Insolvenzverwalter bestellt, die erste Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung findet am 28. April statt. Das Konkursverfahren wurde über Antrag eines Gläubigers eröffnet, die Bauerei Bauunternehmen GmbH kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Auch eine Klagenfurter Baufirma schlitterte diese Woche in die Insolvenz. Die FB Final Bau GmbH ist ebenfalls pleite, ein Konkursverfahren wurde eröffnet.