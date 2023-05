Eine fiktive 4er WG behandelt Fragen zu Sex, Liebe & Identität

Begleitet wird die WG von Moderatorin Franziska Lindenthaler sowie Expert:innen zu den Themen der Serie (Steffi Stankovic, Jules Vogel, Nicole Meidel, uvm.)

Spannende Zahlen und Fakten tragen zum wissenschaftlichen Aspekt der Serie bei

Bei „Sexplanation“ geht es um die Lebens- und Liebeserfahrungen von vier Mittzwanzigern. Kati (Elena Shirin Zoe Handl), Marco (Leo Plankenstein), Muharrem (Hisham Morscher) und Laura (Thea Ehre) wohnen gemeinsam in einer WG und teilen alles miteinander: Liebe, Freude, Trauer aber auch Unsicherheiten.

Liebe, Lust und Lebensfragen

In sechs Episoden folgen Zuschauer:innen gemeinsam mit Moderatorin Franziska dem Leben der fiktiven WG und deren Problemen und Fragen rund um ihr Privatleben. Zusammen mit Expert:innen werden in Interviews und bunten Animationen spannende Fakten und Zahlen zu den Themen Identität, Internet, Konsens, Safer Sex, Lust und Beziehungen behandelt. Der volle Episoden Guide ist weiter unten zu finden.

Coming of Age mit Starbesetzung

„Ich bin unglaublich happy, dass ich Teil dieses wunderbaren und sensiblen Projektes sein darf. Diese Show richtet sich an die junge Generation der Zukunft. Ich hoffe, dass diese Serie viele Menschen berührt, aufklärt und ein Lächeln ins Gesicht zaubert“, so Thea Ehre, die in Sexplanation „Laura“ verkörpert.

Thea Ehre hat erst im Februar für ihre Rolle in dem Thriller „Bis ans Ende der Nacht“ bei der Berlinale 2023 den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle erhalten. Weitere Infos dazu unter: Österreicherin Thea Ehre in Berlin mit dem “Silbernen Bären” ausgezeichnet - ab Mai in neuer CANAL+ Eigenproduktion - CANAL+ | Mediencenter (canalplus.at).

Episodenübersicht & Gäst:innen

EPISODE 1: Identität

Mag. Wolfgang Kostenwein

Ausgebildeter Sexologe, Sexualpädagoge, Psychologe und Leiter des Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik

Steffi Stankovic

Trans*aktivistin

EPISODE 2: Internet

Mag. Wolfgang Kostenwein

Ausgebildeter Sexologe, Sexualpädagoge, Psychologe und Leiter des Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik

Martin Wilibald Meisl

Künstler und Regisseur für Kunst- & Erotikfilm

EPISODE 3: Konsens

Reinhard Gaida, MsC

Gründer „Die Schwelle“, Wiens erstem sexpositiven Raum

Katharina Ebert, BA

Mitarbeiterin Beratungsstelle „Frauen beraten Frauen“

EPISODE 4: Safe Sex

Dr. Harun Fajkovic

Stv.Leiter der Univ.Klinik für Urologie der Medizinischen Universität Wien

Dr. Andrea Kottmel

Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

EPISODE 5: Lust

Dr. Barbara Rothmüller

Sexualpädagogin

Nicole Meidl

Trainerin für Weiblichkeit & Sexualität

EPISODE 6: Beziehungen

Jules Vogel

Influencerin, Autorin, Podcast Host, lebt Polyamor

Mag. Beatrix Roidinger

Sexualberaterin, Autorin „Sexpositiv“, erschienen bei Goldegg Verlag

„Sexplanation“ ist ab 19.5. in der CANAL+ App verfügbar und ab 20.5. jeden Samstag um 19:25 Uhr auf CANAL+ FIRST zu sehen.