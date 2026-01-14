Neuer DESPAR express-Tankstellenshop in Wien-Liesing: Italienischer Genuss für unterwegs

In der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing eröffnete vor kurzem ein neuer DESPAR express-Tankstellenshop. Gemeinsam mit Enilive Austria bringt SPAR italienisches Lebensgefühl an die Zapfsäule – mit frischen Snacks, Supermarktpreisen und Dolce-Vita-Flair für unterwegs.

Spar setzt dabei gemeinsam mit Kooperationspartner Enilive Austria auf ein modernes Nahversorgungskonzept mit starkem Italien-Bezug. Schon der Name verrät es: In Italien heißt SPAR nämlich „Despar“.

„Im neuen Despar express in der Breitenfurterstraße 325 - 327 bieten wir eine breite Auswahl an frischen Snacks und hochwertigen Lebensmitteln zu Supermarktpreisen – mit einem Stück italienischem Lebensgefühl für den Alltag“, freut sich Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Steffen Gottschalk (Eni Gebietsleiter), Gabriele Bändl (Eni Pächterin), Lisa Günther (SPAR express Gebietsleiterin) Monika Habler (SPAR-Frischeberaterin) © SPAR/JohannesBrunnbauer

Bella Italia zu Supermarktpreisen

Auf bis zu 80 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten Despar express-Tankstellenshops ein sorgfältig abgestimmtes Sortiment von rund 1.500 Produkten. Ob Snack für zwischendurch, schnelle Mahlzeit oder frische Zutaten zum Kochen – Kunden finden hier alles für den täglichen Bedarf.

Das Innere des neuen DESPAR express-Standortes zeichnet sich durch helles Holz und modern-urbanes Design aus. © SPAR/Johannes Brunnbauer

Das Sortiment kombiniert internationale Markenartikel mit hunderten Spar- und Despar-Eigenmarken, viele davon mit italienischem Schwerpunkt. Für alle Spar- und Despar-Eigen- und Exklusivmarken gilt die Supermarktpreisgarantie. Diese umfasst unter anderem Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Singleeis sowie frisch aufgebackenes Brot und Gebäck – genauso günstig wie im Spar-Supermarkt.

Der Tankstopp als italienischer GenussmomentAuch der Gastrobereich steht ganz im Zeichen Italiens. Neben klassischen Snacks und kleinen Speisen gibt es beliebte Urlaubsklassiker aus dem Enilive-Café-Sortiment wie Cornetti, Calzone und Panini. Abgerundet wird das Angebot durch das bewährte Lavazza-Kaffeekonzept, das auch an den Despar express-Standorten für authentischen Kaffeegenuss sorgt.