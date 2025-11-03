Alles zu oe24VIP
Alarm bei Arbeitslosen-Zahlen: Erneuter Anstieg

Schock

Alarm bei Arbeitslosen-Zahlen: Erneuter Anstieg

03.11.25, 10:20
Teilen

Arbeitslosigkeit im Oktober weiter gestiegen - 388.000 ohne Job.  

Die Konjunkturflaute schlägt weiter auf den österreichischen Arbeitsmarkt durch.

388.000 Personen 

Ende Oktober waren rund 388.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von gut 16.500 Personen bzw. einem Zuwachs von 4,4 Prozent.

Die Infografik zeigt die Arbeitslosigkeit in Österreich im Oktober 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 4,4 % auf 388.118. Offene Stellen gingen um 12,8 % zurück. Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit bei Frauen mit 6,5 % und bei Personen ab 50 Jahren mit 5,9 %. Quelle: AMS.

 

 

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosenquote in Österreich von 2013 bis 2025 jeweils im Oktober. Die Quote lag 2015 und 2020 mit 8,7 % am höchsten. Der niedrigste Wert wurde 2022 mit 6,0 % erreicht. 2025 liegt die Quote bei 7,2 %. Quelle: AMS.

 

Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent, teilte das AMS am Montag in einer Aussendung mit.

Zum 31. Mal in Serie gestiegen 

Die monatlichen Arbeitslosenzahlen sind damit seit April 2023 zum 31. Mal in Serie gestiegen, wobei nicht wirklich ein Ende des Negativtrends absehbar ist. "Ein Ende der Rezession zeichnet sich erst langsam ab, aber die Dynamik entspricht nicht früheren Aufschwüngen", kommentierte AMS-Vorständin Petra Draxl die Entwicklung.

"Weiterhin schlecht und die Inflation sehr hoch"

"Die internationalen Indikatoren sind weiterhin schlecht und die Inflation sehr hoch. Wir erwarten daher einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der ersten Jahreshälfte 2026 und erst ab der Jahresmitte einen Rückgang", so Draxl.

