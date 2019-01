Lauda: Airline-Verkauf aus Liebe

Paukenschlag bei Laudamotion: Niki Lauda hat alle Anteile an „seiner“ Airline abgegeben. Käufer ist die irische Ryanair, die quasi seit dem ersten Flug 75-Prozent-Eigentümer war.

Ryanair-Boss Michael O’Leary flog am Dienstag extra für die Pressekonferenz am Airport Wien-Schwechat ein: „Laudamotion wird eine österreichische Fluglinie bleiben“, sagte er. Laudamotion-Geschäftsführer Andreas Gruber: „Mit diesem Schritt soll das Wachstum der Airline gepusht werden.“ Der Kaufpreis für die restlichen 25 % bleibt geheim – für die ersten 75 % hatte Ryanair im März 2018 rund 50 Mio. Euro bezahlt, plus 50 Mio. Investment in die Airline.

Lauda: "Bleibe Laudamotion als Chairman verbunden"

Dass Lauda ganz aussteigen würde, war zu erwarten – jetzt ging es aber schneller als die von ihm ursprünglich genannten drei Jahre. Die Vermutung liegt nahe, dass seine Lungentransplantation Anfang August Auslöser für den Ausstieg war.

Bereits im Weihnachtsinterview mit ÖSTERREICH sagte Lauda: „Natürlich teile ich mir die Dinge jetzt so ein, dass es oberste Priorität bleibt, fit zu werden. Das heißt: leiser zu treten, um mich wieder aufzubauen.“ Für seine Frau Birgit und die Kinder tritt er jetzt beruflich kürzer – ein Ausstieg aus Liebe, quasi. Ganz kehrt er seiner Airline aber nicht den Rücken: „Ich bleibe Laudamotion als Chairman auch weiterhin eng verbunden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ryanair und Laudamotion“, ließ er in einem schriftlichen Statement wissen.

Flotte wächst. Die Laudamotion-Flotte soll heuer im Sommer von 19 auf 25 Flugzeuge und bis 2020/21 auf 40 Jets ausgebaut werden. A. Sellner

