Österreichs veredelte Lebensmittel treiben Agrarexporte an – Deutschland bleibt wichtigster Markt

Österreich stärkt seine Exportbilanz mit hochwertig veredelten Lebensmitteln. Neue Zahlen der AMA-Marketing zeigen: Vor allem in Deutschland wächst die Nachfrage nach Fleischwaren, Käse, Backwaren sowie Obst- und Gemüsezubereitungen deutlich.

Zum 100-jährigen Jubiläum der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentierte die AMA-Marketing aktuelle Exportzahlen für österreichische Agrarprodukte. Die vorläufigen Daten von Statistik Austria (Zollkapitel 01–24) für Jänner bis September 2025 zeigen eine langfristig positive Entwicklung und ein Plus gegenüber dem Vorjahr. Getragen wird dieses Wachstum vor allem von qualitativ hochwertigen, verarbeiteten Lebensmitteln.

Julia Göschelbauer (Exportmarketing), Christina Mutenthaler-Sipek (GF AMA-Marketing) und Lorenz Mayr (Aufsichtsratsvorsitzender AMA-Marketing). © AMA-Marketing / Thomas Weinhold

"Hochwertig veredelte Produkte treffen international, insbesondere in Deutschland, auf steigende Nachfrage und stärken die Wertschöpfung entlang der gesamten Produktionskette", betont Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Agrarexporte wachsen trotz geringerer Mengen

In den ersten drei Quartalen 2025 stieg der Wert der gesamten Agrarexporte von rund 12,6 auf 13 Milliarden Euro, ein Plus von 3,2 Prozent. Gleichzeitig sank die Exportmenge um 3,7 Prozent auf 7,8 Millionen Tonnen. Die Agraraußenhandelsbilanz lag bei minus 1,9 Milliarden Euro. Die Zahlen unterstreichen, dass Wertschöpfung zunehmend wichtiger ist als reine Menge.

EU-Binnenmarkt im Fokus

Der österreichische Agrarexport konzentriert sich klar auf den EU-Binnenmarkt. Nur noch knapp 20 Prozent der Exporte gehen in Drittstaaten. Gründe dafür sind unter anderem die Gemeinsame Agrarpolitik, internationale Zölle und Herausforderungen in globalen Lieferketten, die den intra-europäischen Handel stärken.

Deutschland bleibt wichtigster Handelspartner

Deutschland ist mit rund 40 Prozent des Exportvolumens weiterhin der wichtigste Markt für österreichische Agrarprodukte. In den ersten neun Monaten 2025 wurden Waren im Wert von fünf Milliarden Euro exportiert, ein Plus von 3,3 Prozent. Gleichzeitig beliefen sich die Importe auf 4,9 Milliarden Euro, womit Österreich eine positive Handelsbilanz von 220 Millionen Euro erzielte.

Wurst, Speck und Käse mit deutlichem Plus

Besonders stark entwickelten sich veredelte Fleisch- und Milchprodukte. Wurst-, Schinken- und Speckwaren legten im Exportwert um 8,8 Prozent zu, die exportierte Menge stieg um 6,7 Prozent. Auch Käse verzeichnete nach einem Rückgang im Jahr 2024 wieder ein kräftiges Wachstum von 13 Prozent im Exportwert, unter anderem durch die steigende Nachfrage nach proteinreichen Produkten wie Skyr.

Obst, Gemüse und Backwaren im Trend

Schonend verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte wie Fruchtsäfte, Konfitüren und eingelegtes Gemüse profitieren vom Convenience-Trend. Wertmäßig zeigt die Entwicklung klar nach oben. Besonders dynamisch wachsen Backwaren: Die Exporte nach Deutschland stiegen um mehr als 20 Prozent im Wert und nahezu ebenso stark in der Menge. Gefragt sind vor allem Snacks, Waffeln und Feinbackwaren.

Regionale Herkunft gezielt sichtbar machen

Aus Sicht der AMA-Marketing bestätigen die Ergebnisse die Stärke Österreichs bei qualitätsgeprüften, hochveredelten Lebensmitteln. Ziel ist es, die regionale Herkunft der Rohstoffe und die kontrollierte Qualität mit dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel sichtbar zu machen. Unterstützt wird der Export durch internationale Messeauftritte, Point-of-Sale-Aktivitäten, Fachveranstaltungen und Medienkooperationen.

AMA GENUSS REGION auf der Grünen Woche

Den Auftakt des Exportjahres 2026 bildet die Internationale Grüne Woche in Berlin. Noch bis 25. Jänner präsentieren Betriebe mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION auf rund 500 Quadratmetern regionale Qualitätsprodukte aus Österreich. Die Messe ist Teil des Förderprojekts „Regionale Kulinarik – Qualitäts- und Herkunftssicherung entlang der Wertschöpfungskette“, das von 2025 bis Ende 2028 umgesetzt wird. Ziel ist es, die Nachfrage nach qualitäts- und herkunftsgesicherten Produkten nachhaltig zu steigern. Auf genussregionen.at

finden Sie weitere Informationen