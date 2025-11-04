Alles zu oe24VIP
Bäckerei
Nach 92 Jahren

Pleite-Schock: Traditions-Bäckerei droht das Aus

04.11.25, 09:22
Die Kult-Bäckerei "Der Kaiser" ist insolvent. 

Nächster Pleite-Schock: Die Ferry Kaiser GmbH mit Standorten in Bad Sauerbrunn, Mattersburg und Neudörfl (alle Burgenland) hat am Mittwoch beim Landesgericht Eisenstadt Insolvenz angemeldet. Das traditionsreiche Familienunternehmen strebt jedoch eine Fortführung des Betriebs an.

Der Betrieb, der heute drei Bäckereien, zwei Konditoreien und einen Heurigen umfasst, wurde bereits 1933  gegründet. Laut Alpenländische Kreditorenverband (AKV) belaufen sich die Gesamtforderungen der Gläubiger auf rund 300.000 Euro. Als Hauptgründe für die finanzielle Schieflage werden Umsatzeinbrüche, gestiegene Energiekosten sowie eine eingeschränkte Produktionskapazität genannt. 

27 Mitarbeiter

Bereits im Jahr 2014 musste die Bäckerei ein Sanierungsverfahren durchlaufen. Damals einigten sich die Gläubiger auf einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent. Auch diesmal soll das Unternehmen fortgeführt werden. Den Gläubigern wird erneut ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.

Von der aktuellen Insolvenz sind 27 Mitarbeiter betroffen. Forderungen können ab sofort angemeldet werden. Ziel des Unternehmens bleibt es, den Betrieb zu stabilisieren und langfristig zu sichern.

