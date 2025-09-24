Alles zu oe24VIP
Pocket House verstärkt sich mit Immo-Expertin Maria Dorner
© Pocket House

Personalia

Pocket House verstärkt sich mit Immo-Expertin Maria Dorner

24.09.25, 09:10
Teilen

Ab sofort verstärkt Immobilienexpertin Maria Dorner das Team des Wiener Software-Entwicklers Pocket House.

Maria Dorner (39) bringt fundierte Erfahrung in Projektentwicklung und Asset Management mit und soll neue Impulse setzen. Sie wird vor allem in der Entwicklung neuer Angebote sowie in der Betreuung der Kunden tätig sein.

Von 6B47 zu Pocket House: Maria Dorner bringt frische Perspektiven ein
Maria Dorner verfügt über einen Abschluss im Immobilienmanagement der FH Wien und war acht Jahre bei 6B47 Real Estate Investors AG beschäftigt. Dort wirkte sie maßgeblich an der Entwicklung und Verwaltung von Projekten wie dem Althan Quartier mit. „Mit Maria Dorner gewinnen wir nicht nur eine ausgewiesene Immobilien-Spezialistin, sondern auch eine Mitarbeiterin, die unsere Produkte aus der Kundenperspektive kennt. Sie wird uns auch im Bereich Sales unterstützen“, freut sich Pocket House GF  Simone Rongitsch.
Pocket House wurde 2018 gegründet und bietet digitale Produkte in Form eines Baukastensystems für Immobilienbetrieb, inklusive App, Smart-Home-Integration und 360°-Betreuung. wird vor allem in der Entwicklung neuer Angebote sowie in der Betreuung der Kunden tätig sein.

