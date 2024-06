Polizei verscheuchte Einheimische von Touristen-Strand

Auf Mallorca gingen am Sonntag die Wogen hoch, als aufgebrachte Einheimische einmal mehr gegen unbeliebte Touristenmassen demonstrierten.

Es Caló des Moro ist die Malle-Traumbucht schlechthin, weshalb sie in den letzten Jahren zu einem wahren Influencer-Hotspot geworden ist. Kein Wunder also, dass spätestens seitdem auch dieser Strand gegen die enorme Überflutung durch Touristen ankämpft. Die betroffenen Mallorquiner haben jetzt die Nase schon voll und riefen kurzerhand zu einer Protestaktion auf.

Demo mit Transparenten

Um ihren Strand "zurückzuerobern", trafen sich Hunderte Einheimische an besagtem Strand, damit sie ihn flächendeckend belegen konnten. Dabei breiteten sie Transparente aus mit Aufschriften wie "#OcupemLesNostresPlatges (Besetzt unsere Strände) oder És ben hora d'aturar” (Es ist an der Zeit zu handeln). Darüber hinaus wurden Flugzettel an Touristen verteilt, dem Strand heute fernzubleiben - für sie gab es laut Demonstranten schlicht keinen Platz an der Es Caló des Moro.

Polizei löste Demo auf

Mit Fortdauer des Tages strömten allerdings mehr und mehr Touristen an den Strand, was auch die Polizei auf den Plan rief. Nachdem sich die Stimmung immer mehr aufgeheizt hatte, verscheuchten die Behörden schließlich die protestierenden Einheimischen. Diese waren alles in allem zufrieden mit ihrer Protestaktion.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, kommen offiziellen Angaben nach täglich um die 4.000 Besucher in die beliebte Bucht sowie zum Strand nebenan.