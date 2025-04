Preis-Schock: PS5 in Europa jetzt teurer

Die PlayStation 5 gehört zu den beliebtesten Spielkonsolen der letzten Jahre. Nun gibt es für Fans und Käufer eine weniger erfreuliche Nachricht: Sony hat die Preise für bestimmte PS5-Modelle in Europa und weiteren Ländern angehoben.

Betroffen ist insbesondere die digitale Variante der Konsole. Gleichzeitig wird jedoch ein Zubehörteil günstiger. Wir fassen alle Details und Hintergründe verständlich zusammen.

Preiserhöhung betrifft PS5 Digital Edition

Ab sofort kostet die PlayStation 5 Digital Edition in Europa 500 Euro. Das sind 50 Euro mehr als bisher. Zuvor lag der Preis bei 450 Euro. Dieses Modell verzichtet auf ein integriertes Laufwerk für Spiele-Discs, weshalb es ursprünglich als günstigere Alternative zur klassischen PS5 auf den Markt kam.

Die Preiserhöhung betrifft die Digital-Edition ohne Laufwerk. © getty ×

Auch außerhalb Europas steigen die Preise. In Großbritannien beträgt der neue Preis 389,99 Pfund (umgerechnet rund 455 Euro, Stand April 2025). In Australien liegt er nun bei 679,95 Australischen Dollar (ca. 410 Euro) und in Neuseeland bei 799,95 Neuseeland-Dollar (rund 440 Euro).

Andere Modelle bleiben (vorerst) beim alten Preis

Der Preis für die klassische PS5 mit Laufwerk bleibt in Europa sowie in Großbritannien derzeit unverändert bei 550 Euro. Anders sieht es in Australien und Neuseeland aus: Dort wird auch dieses Modell teurer. Nicht betroffen ist die leistungsstärkere PS5 Pro. Sie bleibt weiterhin bei einem Preis von 800 Euro. Damit scheint Sony vorerst nur ausgewählte Modelle zu verteuern – möglicherweise, um den Absatz der teureren Varianten zu fördern.

Zubehörteil wird günstiger – externes Laufwerk im Preis gesenkt

Parallel zur Preiserhöhung gibt es auch eine positive Nachricht: Das Blu-ray-Disc-Laufwerk, das separat erhältlich ist, wird günstiger. Bisher lag der Preis bei 120 Euro, nun kostet es nur noch 80 Euro. Dieses Laufwerk kann mit der PS5 Digital Edition oder der PS5 Pro verwendet werden. Käufer, die sich später doch entscheiden, Spiele auf Disc zu nutzen, können die Konsole also nachrüsten. Laut Marktbeobachtern könnte der Preisnachlass ein Versuch sein, den Absatz dieses Zubehörteils zu steigern, da es sich bisher offenbar nicht wie gewünscht verkauft hat.

Das sagt Sony zur Preisänderung

Sony hat sich in einem Blogbeitrag zur Entscheidung geäußert. Als Grund für die Preisanpassung nennt das Unternehmen ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld. Insbesondere die anhaltend hohe Inflation in vielen Ländern sowie schwankende Wechselkurse hätten zu dieser Maßnahme geführt.

Die jetzige Preisänderung ist nicht die erste in der Geschichte der PS5. Beim Verkaufsstart im November 2020 kostete die PS5 Digital Edition noch 400 Euro. Damit ist das Modell seit seiner Einführung bereits um 100 Euro teurer geworden.