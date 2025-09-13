Ratingagentur Scope senkt Ausblick für Österreich auf "negativ"

Gründe sind hohes Haushaltsdefizit, steigende Staatsschulden und schwache Wachstumsaussichten.

Die Ratingagentur Scope hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Österreichs am Freitag von "stabil" auf "negativ" gesenkt. Ursache seien ein hohes Haushaltsdefizit, steigenden Staatsschulden und schwachen Wachstumsaussichten. Die Bonitätsnote wurde mit "AA+" bestätigt. Scope erwartet, dass die Schuldenquote bis 2030 auf rund 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird.

Als strukturelle Belastungen nannten die Bonitätswächter Ausgaben für die alternde Bevölkerung. Gestützt werde die hohe Bonitätsnote jedoch weiterhin durch eine wohlhabende und breit aufgestellte Wirtschaft, eine solide Außenhandelsposition und einen stabilen Bankensektor, hieß es weiter.