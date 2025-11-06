Red Bull Media House stellt Buchgeschäft ein

Das Red Bull Media House stellt im Zuge der Neustrukturierung der Medienaktivitäten ("Servus Media") das Buchgeschäft ein.

Das bestätigte das Medienhaus am Donnerstag den "Salzburger Nachrichten". Der hauseigene Benevento Verlag werde das Frühjahrsprogramm 2026 wie geplant veröffentlichen, ab Sommer nächsten Jahres werde aber "kein eigenständiges Buchgeschäft mehr betrieben", hieß es. Die strategische Neuausrichtung des Medienhauses als auch die "großen Herausforderungen" im Buchmarkt seien dafür ausschlaggebend. Man lege mit "Servus Media" den Fokus auf den Ausbau digitaler Angebote. Ausgewählte Buchprojekte werde es aber weiterhin geben.

Unter dem Benevento-Dach firmieren neben Benevento noch die Verlagsmarken Ecowing und Servus. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, gab "Servus Media" gegenüber den "SN" nicht bekannt. Es seien aber über den im Vormonat bekannt gewordenen Stellenabbau - ca. ein Zehntel des 600-köpfigen Red Bull Media House - keine zusätzlichen Einschnitte geplant.