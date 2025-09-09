Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.240 aktien up +0.84% Andritz AG 61.25 aktien down -0.97% BAWAG Group AG 110.70 aktien down -0.36% CA Immobilien Anlagen AG 22.600 aktien down -0.44% CPI Europe AG 18.500 aktien down -0.16% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien down -1.11% EVN AG 23.000 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 84.50 aktien up +1.68% Lenzing AG 27.050 aktien equal +0% Mayr-Melnhof Karton AG 81.60 aktien down -1.09% OMV AG 46.800 aktien up +0.86% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.660 aktien up +0.07% SBO AG 26.400 aktien up +0.38% Telekom Austria AG 9.430 aktien down -0.21% UNIQA Insurance Group AG 12.280 aktien up +0.16% VERBUND AG Kat. A 62.10 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.450 aktien up +0.68% Wienerberger AG 28.980 aktien down -0.89% voestalpine AG 28.680 aktien down -1.31%
  1. oe24.at
  2. Business
Restplatzbörse als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ prämiert – starke Lehre, starkes Team
© Restplatzbörse

Lehre im Reisebüro

Restplatzbörse als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ prämiert – starke Lehre, starkes Team

09.09.25, 11:56
Teilen

Karriere mit Zukunft: Die Restplatzbörse, Österreichs führender Anbieter für Last-Minute-Reisen, wurde 2024 von der Wirtschaftskammer Österreich als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen bis 2026 offiziell zu den Top-Ausbildungsbetrieben der Reisebranche.

Wer eine qualifizierte Ausbildung im Tourismus sucht, ist bei der Restplatzbörse genau richtig. Das Unternehmen bildet an 20 Standorten in ganz Österreich Lehrlinge aus und setzt auf eine praxisnahe, zukunftsorientierte Nachwuchsförderung. Junge Menschen profitieren dabei von der Erfahrung engagierter Reiseprofis, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft fürs Reisen weitergeben.
„Unsere Lehrlinge lernen bei uns nicht nur das Handwerk – sie wachsen auch als Persönlichkeiten, im Team, im Kundenkontakt und in einem professionellen Umfeld“, erklärt Geschäftsführer Helmut Schönbacher.

Restplatzbörse:Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2024–2026

Restplatzbörse:Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2024–2026

© Restplatzbörse

Ausbildung mit Herzblut und Zukunft
Die Lehre bei der Restplatzbörse ist mehr als ein Berufseinstieg – sie ist ein Türöffner für eine nachhaltige Karriere. Neben einem strukturierten Lernkonzept gibt es:
• individuelle Betreuung und regelmäßige Schulungen
• moderne digitale Arbeitsmethoden
• spannende Dienstreisen mit Einblick in die Praxis
• hohe Übernahmechancen nach der Lehrzeit
• klare Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen
So werden Lehrlinge fit gemacht für die vielfältigen Chancen der Touristikbranche.

Teamgeist ab dem ersten Tag
Mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren und einem Frauenanteil von über 70 % setzt die Restplatzbörse auf Diversität, flache Hierarchien und kollegiales Miteinander.
„Unsere Lehrlinge sind vom ersten Tag an Teil des Teams. Vertrauen, Eigenverantwortung und Zusammenhalt stehen im Zentrum – genau das macht gute Zusammenarbeit im Reisevertrieb aus“, betont Geschäftsführer Roman Kresz.

Wo Reiselust auf Beratung trifft
Die Restplatzbörse verbindet persönliche Beratung, digitale Kompetenz und langjährige Branchenerfahrung. Kunden finden hier maßgeschneiderte Angebote – ob Last-Minute, Pauschalreise oder individuelle Beratung in einer der 20 Filialen.
Bewerbung & Jobs bei der Restplatzbörse
Derzeit sind keine Lehrstellen ausgeschrieben. Wer sich für eine Karriere bei der Restplatzbörse interessiert, findet jedoch alle offenen Positionen jederzeit unter:  www.restplatzboerse.at/jobshttp:// www.restplatzboerse.at/jobs

Reinschauen lohnt sich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden