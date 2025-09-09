Restplatzbörse als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ prämiert – starke Lehre, starkes Team

Karriere mit Zukunft: Die Restplatzbörse, Österreichs führender Anbieter für Last-Minute-Reisen, wurde 2024 von der Wirtschaftskammer Österreich als „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen bis 2026 offiziell zu den Top-Ausbildungsbetrieben der Reisebranche.

Wer eine qualifizierte Ausbildung im Tourismus sucht, ist bei der Restplatzbörse genau richtig. Das Unternehmen bildet an 20 Standorten in ganz Österreich Lehrlinge aus und setzt auf eine praxisnahe, zukunftsorientierte Nachwuchsförderung. Junge Menschen profitieren dabei von der Erfahrung engagierter Reiseprofis, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft fürs Reisen weitergeben.

„Unsere Lehrlinge lernen bei uns nicht nur das Handwerk – sie wachsen auch als Persönlichkeiten, im Team, im Kundenkontakt und in einem professionellen Umfeld“, erklärt Geschäftsführer Helmut Schönbacher.

Restplatzbörse:Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2024–2026 © Restplatzbörse

Ausbildung mit Herzblut und Zukunft

Die Lehre bei der Restplatzbörse ist mehr als ein Berufseinstieg – sie ist ein Türöffner für eine nachhaltige Karriere. Neben einem strukturierten Lernkonzept gibt es:

• individuelle Betreuung und regelmäßige Schulungen

• moderne digitale Arbeitsmethoden

• spannende Dienstreisen mit Einblick in die Praxis

• hohe Übernahmechancen nach der Lehrzeit

• klare Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen

So werden Lehrlinge fit gemacht für die vielfältigen Chancen der Touristikbranche.

Teamgeist ab dem ersten Tag

Mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren und einem Frauenanteil von über 70 % setzt die Restplatzbörse auf Diversität, flache Hierarchien und kollegiales Miteinander.

„Unsere Lehrlinge sind vom ersten Tag an Teil des Teams. Vertrauen, Eigenverantwortung und Zusammenhalt stehen im Zentrum – genau das macht gute Zusammenarbeit im Reisevertrieb aus“, betont Geschäftsführer Roman Kresz.

Wo Reiselust auf Beratung trifft

Die Restplatzbörse verbindet persönliche Beratung, digitale Kompetenz und langjährige Branchenerfahrung. Kunden finden hier maßgeschneiderte Angebote – ob Last-Minute, Pauschalreise oder individuelle Beratung in einer der 20 Filialen.

Bewerbung & Jobs bei der Restplatzbörse

Derzeit sind keine Lehrstellen ausgeschrieben. Wer sich für eine Karriere bei der Restplatzbörse interessiert, findet jedoch alle offenen Positionen jederzeit unter: www.restplatzboerse.at/jobshttp:// www.restplatzboerse.at/jobs

Reinschauen lohnt sich.