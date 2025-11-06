REWE Group Österreich wird Partner des WU Center of Excellence: Förderung für Top-Talente der WU

Ziel der Partnerschaft ist es, den Wissenstransfer zwischen Studium und Praxis zu stärken, Nachwuchstalente gezielt zu fördern und ihnen praxisnahe Einblicke in zentrale Unternehmensbereiche der REWE Group – darunter Billa, Bipa und Penny – zu ermöglichen.

Die Rewe Group Österreich engagiert sich ab dem Wintersemester 2025/26 als neuer Partner des renommierten WU Center of Excellence Förderprogramms. Gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) begleitet das Unternehmen über zwei Jahre hinweg rund 40 bis 50 leistungsstarke Masterstudierende verschiedener Fachrichtungen.

REWE-Mitarbeiter bauen Brücke zwischen Studium und Praxis

Das Förderprogramm richtet sich an leistungsstarke Masterstudierende aller Fachrichtungen und verbindet akademische Ausbildung mit praktischer Erfahrung. Über vier Semester hinweg bietet die Rewe Group ein vielfältiges Programm aus Mentoring, Exkursionen, Kamingesprächen, Workshops und Netzwerkmöglichkeiten. Die Studierenden erhalten dabei Einblicke in zentrale Unternehmensbereiche wie Finanzen, Analytics, HR, Marketing, Vertrieb, Einkauf, Supply Chain Management, Controlling und Strategy.

„Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien bietet uns die Chance, junge, motivierte Talente frühzeitig kennenzulernen und sie bei ihren ersten Schritten ins Berufsleben zu unterstützen“, erklärt Elke Peller-Kühne, People and Culture, Rewe Group. „Gleichzeitig profitieren wir als Unternehmen von frischen Impulsen, innovativen Ideen und einem wertvollen Wissenstransfer.“

Auch Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG und selbst WU-Absolvent, betont: „Unser Ziel ist, Studierenden eine lehrreiche, spannende Erfahrung in einem Unternehmen zu ermöglichen, das sehr breit aufgestellt ist und vielfältige Möglichkeiten bietet. Wir freuen uns darauf, auch für uns selbst so viel wie möglich aus dieser Partnerschaft mitzunehmen.“

Individuelle Roadmap stärkt persönliche Entwicklung

In enger Zusammenarbeit mit dem WU Center of Excellence gestaltet die Rewe Group Österreich den praxisorientierten Teil des Förderprogramms. Nach ersten Kennenlern-Formaten im Dezember und Jänner findet im März 2026 ein großer Kick-off statt.

Hier entwickeln die Studierenden gemeinsam mit Rewe-Experten ihre persönliche Zwei-Jahres-Roadmap, die individuelle Interessen und Schwerpunkte berücksichtigt. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, Arbeits- und Entscheidungsprozesse hautnah mitzuerleben und ihre persönliche Weiterentwicklung gezielt zu fördern. Bis Sommer 2027 sind pro Semester mindestens ein gemeinsames Event sowie regelmäßige Austauschformate geplant.

Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft „Das WU Center of Excellence vernetzt seit über 30 Jahren ambitionierte Studierende aller Masterprogramme und bietet vielfältige Kontakte sowie spannende Einblicke in die Unternehmenspraxis“, erklärt Gerhard Speckbacher, Leiter des Programms und Professor für Unternehmensführung an der WU Wien. „Streben nach Exzellenz heißt für uns, seine eigenen Talente und Fähigkeiten bestmöglich für das Gemeinwohl einzusetzen. Die Partnerschaft mit der REWE Group Österreich ermöglicht den Studierenden wertvolle Einblicke in unterschiedliche Unternehmensbereiche und stärkt die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.“