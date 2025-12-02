›rot weiss rosé‹: Wie Österreichs Weinmarke die junge Generation erobert

Österreichischer Wein steht für Tradition, Regionalität und Handwerkskunst. Doch um Millennials und Gen Z zu begeistern, braucht es neue Formate, frische Perspektiven und eine zugängliche Sprache.Die neue Marke rot weiss rosé (RWR) der ÖWM zeigt, wie Wein neu erlebt werden kann alles andere als fad.

Wein neu gedacht: rot weiss rosé startet durch: Österreich ist bekannt für Wein mit Charakter – handwerklich, regional und echt. Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) hat jedoch erkannt, dass klassische Kommunikationswege nicht mehr ausreichen, um die junge Generation zu erreichen. Mit der Brand rot weiss rosé entsteht ein Ort für Austausch, Erlebnis und Entdeckungen.

Das Auftakt-Event „RWR: The Launch Experience“ machte deutlich, wie neu gedachter Weingenuss aussieht: überraschend, kreativ und nahbar. Hier trifft Tradition auf Coolness, und österreichischer Wein wird ohne Fachjargon erzählt – frisch, spannend und auf Augenhöhe.

Was die junge Wein-Generation wirklich bewegt

Um belastbare Daten über die Weinpräferenzen der heimischen Jugend zu erhalten, führte die ÖWM eine Umfrage unter mehr als 700 Menschen zwischen 20 und 35 Jahren durch. Die Ergebnisse zeigen:

• 84 % trinken generell Alkohol

• 67 % gönnen sich zumindest gelegentlich ein Glas Wein – häufiger als Bier (56 %) oder Cocktails (53 %)

Die Attraktivität von Wein liegt vor allem in Geschmack, Geselligkeit und entspannten Momenten. Was fehlt, sind niederschwellige Gelegenheiten zum Genuss und ein wenig Wissen über Wein. Genau hier setzt „rot weiss rosé“ an: Events, Tastings und digitale Formate vermitteln Weinwissen spielerisch, verbinden Menschen und machen den Genuss zum Erlebnis – ohne elitäres Fachvokabular.

We reverse the rules – Wein als Lifestyle

RWR ist mehr als Wein – es ist Haltung, Kultur und Community zugleich. Unter dem Motto „Alles außer fad“ holt die Marke Wein aus der Komfortzone: vom Rooftop-Drink über Picknicks im Park bis zum entspannten Abend mit Freund*innen. Wein wird nicht als Statussymbol, sondern als verbindendes Element von Genuss, Regionalität und Lifestyle erzählt. „Wir wollen Wein nicht neu erfinden, aber neu erlebbar machen“, erklärt Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM. „Die Botschaft an die junge Generation: Ohne Fachjargon, ohne Schwellenangst, aber mit echter Freude an der Entdeckung.“

Tradition trifft Neugier – und bleibt cool

Mit rot weiss rosé zeigt Österreich, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Die Marke schafft eine neue Kultur des Entdeckens: inklusiv, spannend und modern. Wein wird zur Plattform für Austausch, Kreativität und Lebensfreude – nicht exklusiv, sondern zugänglich.

Alle Events, Kooperationen und kreativen Tastings werden auf der RWR-Website gebündelt. Ziel ist es, Wein neu erlebbar zu machen – mit Fokus auf Flavor, Feeling und gemeinschaftliche Momente. „Österreich steht für Wein, der Wurzeln hat, aber auch Offenheit und Neugier zeigt“, so Yorke weiter. „Mit RWR machen wir diese Balance spürbar: Wissen kann Spaß machen, und Begeisterung beginnt oft schon mit dem ersten Weinerlebnis.“

Der Eventkalender zu rot weiß rosé finden Sie unter: www.oesterreichwein.at

Über rot weiss rosérot weiss rosé (RWR) ist die neue Marke der Österreich Wein Marketing GmbH. Sie richtet sich an Konsument*innen zwischen 20 und 35 Jahren und präsentiert österreichischen Wein durch Events, Tastings und digitale Inhalte auf moderne, zugängliche und erlebnisorientierte Weise. Die Brand steht für Wein, der verbindet: regional, handwerklich, genussvoll – und alles außer fad.