Ryanair-Chef attackiert Stocker: "Österreich hat faulen Kanzler"

Ryanair-Chef Michael O'Leary arbeitet sich an der österreichischen Regierung ab - ihm sind die Flugsteuern zu hoch.

Michael O"Leary war immer ein Mann der Provokation - doch was der Chef der Billigfluglinie Ryanair im Interview mit der Presse diesmal abliefert, ist selbst für den wortgewaltigen Iren starker Tobak.

Es gab einen Termin mit Stocker

In dem Interview droht O"Leary indirekt mit dem Abzug weiterer Ryanair-Jets aus Wien, sollten die hohen Airport-Gebühren ("die dritthöchsten in Europa") bzw. die Flugabgabe nicht gesenkt werden. Besonders erzürnt O"Leary, dass sowohl Kanzler Christian Stocker als auch Verkehrsminister Peter Hanke Gespräche angeboten hätten - denn diese habe es längst gegeben, allerdings ohne Ergebnis: "Ja. Ich habe Bundeskanzler Christian Stocker unseren Wachstumsplan vorgelegt. (...) Unser Plan ist es, eine Mrd. Euro in Österreich zu investieren. Wir wollen in den kommenden fünf Jahren auf zwölf Millionen Passagiere pro Jahr (Anm.: plus 70 Prozent) wachsen und bis 2030 zehn neue Boeing 737 in Wien stationieren. Diese Flugzeuge sind bestellt. Das sind keine Fantasiezahlen. Beim Treffen sagte Herr Stocker, das sei interessant, und dass er etwas tun möchte. Und er sagte, wir würden bis Ende September eine Antwort erhalten. Der September ist vorbei und wir haben keine Antwort. Wir sind auch wütend über die Reaktion von Minister Hanke auf unseren Rückzug. Er sei offen für Gespräche, lautete seine Reaktion. Wir haben Gespräche geführt, und sie machen sich nicht die Mühe, zu antworten."

"Hanke ist ein Lügner"

Wörtlich nannte O"Leary Hanke einen Lügner: "Wir haben Minister Hanke in unserer Pressemitteilung als Lügner bezeichnet, was er eindeutig ist. Es ergibt wenig Sinn, weitere Gespräche mit Ryanair zu fordern, wenn wir bereits welche hatten und er sich nicht die Mühe macht, zu antworten."

Fauler Kanzler

Dann arbeitet er sich am Kanzler ab: "Die Slowakei hat die Luftverkehrssteuer abgeschafft, fünf der größten Regionen Italiens und andere versprechen es zu tun. Unterdessen sitzt Bundeskanzler Stocker untätig herum. Österreich hat einen faulen Bundeskanzler, der nicht für Wachstum in Österreich sorgen kann. Das ist nutzlos."

Fazit: O"Leary sagt, er werde anstatt die Wiener Basis auszubauen, weitere Flugzeuge abziehen, es gebe bereits das Angebot an 100 Mitarbeiter, ihren Standort zu wechseln.