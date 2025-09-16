Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.350 aktien up +7.9% Andritz AG 60.50 aktien down -1.39% BAWAG Group AG 112.80 aktien up +0.36% CA Immobilien Anlagen AG 22.580 aktien down -0.09% CPI Europe AG 18.800 aktien up +1.51% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien up +0.91% EVN AG 23.400 aktien up +1.3% Erste Group Bank AG 82.95 aktien up +0.18% Lenzing AG 26.750 aktien down -0.37% Mayr-Melnhof Karton AG 80.40 aktien down -1.35% OMV AG 45.900 aktien down -1.5% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.640 aktien down -0.07% SBO AG 26.000 aktien down -0.76% Telekom Austria AG 9.780 aktien up +0.93% UNIQA Insurance Group AG 12.460 aktien up +0.32% VERBUND AG Kat. A 60.85 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.000 aktien up +1.12% Wienerberger AG 28.660 aktien equal +0% voestalpine AG 28.780 aktien down -0.42%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Konkursverfahren

Schock: Bekannter Online-Händler ist pleite

16.09.25, 06:58
Teilen

Über das Kärntner Unternehmen wurde ein Konkursverfahren eröffnet. 

„Fürstlich Shoppen ist dein Live-Shopping-Erlebnis für die neuesten Trends in Mode, Accessoires, Kosmetik und Schmuck. Tauche ein in unsere exklusive Auswahl und entdecke Produkte, die dein Herz höherschlagen lassen“, heißt es auf der Homepage von Fürstlich Shoppen GmbH & Co KG mit Sitz in Eberndorf (Kärnten). „In täglichen Live-Shows auf Facebook, Instagram und TikTok kannst du bei mir Mode, Accessoires, Kosmetik und Schmuck von einer Vielzahl bekannter Marken kaufen.“

Nun musste das Kärntner Unternehmen Insolvenz anmelden. Die Schulden werden mit 296.000 Euro beziffert - laut Alpenländischem Kreditorenverband sind 16 Mitarbeiter von der Pleite betroffen.  

TikTok-Sperre

Ursache für die Insolvenz ist laut AKV eine TikTok-Sperre: „Die Online-Plattform TikTok hat die Schuldnerin jedoch mehrmals über Wochen gesperrt, wodurch es zu Reichweitenverlusten auf den sozialen Medien kam.“ Zudem sei es auch in den Lagerräumlichkeiten zu Wassereintritten und Schimmelbildung gekommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden