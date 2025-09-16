Schock: Bekannter Online-Händler ist pleite

Über das Kärntner Unternehmen wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

„Fürstlich Shoppen ist dein Live-Shopping-Erlebnis für die neuesten Trends in Mode, Accessoires, Kosmetik und Schmuck. Tauche ein in unsere exklusive Auswahl und entdecke Produkte, die dein Herz höherschlagen lassen“, heißt es auf der Homepage von Fürstlich Shoppen GmbH & Co KG mit Sitz in Eberndorf (Kärnten). „In täglichen Live-Shows auf Facebook, Instagram und TikTok kannst du bei mir Mode, Accessoires, Kosmetik und Schmuck von einer Vielzahl bekannter Marken kaufen.“

Nun musste das Kärntner Unternehmen Insolvenz anmelden. Die Schulden werden mit 296.000 Euro beziffert - laut Alpenländischem Kreditorenverband sind 16 Mitarbeiter von der Pleite betroffen.

TikTok-Sperre

Ursache für die Insolvenz ist laut AKV eine TikTok-Sperre: „Die Online-Plattform TikTok hat die Schuldnerin jedoch mehrmals über Wochen gesperrt, wodurch es zu Reichweitenverlusten auf den sozialen Medien kam.“ Zudem sei es auch in den Lagerräumlichkeiten zu Wassereintritten und Schimmelbildung gekommen.